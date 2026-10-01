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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026

العملات العربية
العملات العربية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ثبات ملحوظ في مستويات الشراء والبيع.

ويرصد «صدى البلد» في السطور التالية أحدث أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر مستويات التداول.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي نحو 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 168.62 جنيه للشراء و169.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل الدينار البحريني نحو 137.70 جنيه للشراء و138.09 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

بلغ سعر الريال العماني نحو 134.84 جنيه للشراء و135.22 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

سجل الريال القطري نحو 14.24 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

بلغ سعر الدينار الأردني نحو 73.12 جنيه للشراء و73.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في البنوك

وتواصل البنوك العاملة في مصر تحديث أسعار العملات العربية على مدار اليوم وفقًا لحركة التداول، مع اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي

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