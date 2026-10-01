ذعر في أديس أبابا.. هجمات بطائرات مسيرة على مقر قيادة الجيش الإثيوبي

أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة "رويترز" بسماع دوي انفجارات خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث استهدف مقر قيادة الجيش الإثيوبي بهجمات شنت بطائرات مسيرة.

انفجارات في أديس أبابا

وفي السياق نفسه أفادت وكالة بلومبرج نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على الأمر، فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما لعدم حصولهما على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام، بوقوع انفجار في محيط منطقة "4 كيلو" بوسط المدينة، وآخر بالقرب من مقر قيادة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

وذكر مصدر مرتبط بتحالف المعارضة -الذي يقاتل القوات الفيدرالية في شمال إثيوبيا منذ الأسبوع الماضي- لوكالة رويترز أن التحالف شن عدة هجمات بطائرات مسيرة في أديس أبابا.

ولم يصدر رد فوري من المتحدثين باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أو الحكومة الفيدرالية، أو الجيش على طلبات التعليق.

حظر الطائرات المسيرة في أديس أبابا

أصدر جهاز المخابرات الإثيوبي يوم الأربعاء قرارا عاجلا بحظر إصدار تراخيص تحليق الطائرات المسيرة في العاصمة أديس أبابا، وذلك بعد أيام قليلة من قصف قاعدة جوية في مدينة بيشوفتو التي تبعد عن العاصمة بحوالي 40 كم، وترددت أنباء عن تواجد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد داخل القاعدة خلال الهجوم.

وعلّق جهاز الاستخبارات والأمن الإثيوبي (NISS) إصدار تصاريح لجميع رحلات الطائرات المسيرة في أديس أبابا والمناطق المحيطة بها لفترة غير محددة، وذلك لدواعٍ أمنية.

وفي إشعار صدر يوم الأربعاء، ذكرت المخابرات الإثيوبية أنه لن يتم منح أي تصاريح -اعتباراً من 30 سبتمبر- لتشغيل أي نوع من الطائرات المسيرة أو الأجسام الطائرة المماثلة داخل العاصمة والمناطق المحيطة بها، بحسب ما أفادته به وسائل إعلام إثيوبية.