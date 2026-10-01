اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، آخر مستجدات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفي مقدمتهم محمد هاني وياسر إبراهيم.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن محمد هاني لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن بشأن تجديد عقده مع النادي الأهلي.

وأوضح أن هناك حالة من القلق داخل الأهلي بسبب موقف محمد هاني من ملف التجديد، خاصة في ظل هدوء اللاعب وعدم استعجاله في حسم مستقبله، مشيرًا إلى أن بعض مسؤولي القلعة الحمراء يرون أن اللاعب «قلبه جامد» في مفاوضات تجديد عقده.

وأضاف أمير هشام: «مسؤولو الأهلي يتحدثون إن محمد هاني قلبه جامد في قصة التجديد مع النادي الأهلي، وربما يكون أتم اتفاقه مع أحد الأندية التركية».

وأشار إلى أن الأهلي لا يرغب في الانتظار حتى شهر يناير المقبل لمعرفة موقف محمد هاني، خاصة أن إدارة النادي تحتاج إلى تحديد احتياجات الفريق مبكرًا، استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية.

موقف ياسر إبراهيم

وتطرق أمير هشام إلى موقف ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، مؤكدًا أن ملف تجديد عقده لا يزال مفتوحًا، بالتزامن مع وجود احتمالية لاهتمام نادي أهلي بنغازي الليبي بالحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح أن ياسر إبراهيم قد يكون مطلوبًا من جانب أهلي بنغازي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن موقفه من تجديد عقده مع الأهلي لم يُحسم حتى الآن.

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم قد ينتظر أيضًا إمكانية تجدد العرض السعودي لضمه، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي ينتظر حسم موقف اللاعبين خلال الفترة المقبلة، لكنه في الوقت ذاته لا يرغب في الانتظار حتى يناير دون وضوح بشأن مستقبل محمد هاني وياسر إبراهيم، من أجل تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.