ببنطلون ممزق.. إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار بإطلالة صيفية لافتة، ظهرت خلالها بإحساس عصري يجمع بين البساطة والجرأة، وذلك في أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي

وظهرت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية توب اسود مكشوف البطن وبنطلون جينز ممزق.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامح الوجه، مع التركيز على الشفاه بدرجات وردية هادئة، إلى جانب بشرة موحدة ومظهر طبيعي يتناسب مع أجواء الإطلالة الصيفية.

وكشفت الفنانة إيمان العاصي ، عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».



