قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم نشر صور المتوفى على مواقع التواصل الاجتماعي.. أمين الفتوى يجيب
آخر تحديث.. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
نهاية اتفاق «واحد يدخل.. واحد يخرج» بين فرنسا وبريطانيا بشأن المهاجرين
سوريا.. محاولة اغتيال ضابط بوزارة الدفاع في الصنمين شمال درعا
البنتاجون يطلق «مشروع ميريديان» لدراسة مستقبل الحروب
العراق يعتزم طرح خطة لحصر السلاح بيد الدولة خلال أيام
موسكو وكييف تصعدان المواجهة.. ضربات متبادلة تستهدف منشآت الطاقة مع اقتراب الشتاء | فيديو
أسامة فيصل والجزار وعلي حمدي.. الأهلي يتحرك لضم ثلاثي البنك
قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا
عراقجي ردًا على اتهام بريطانيا لإيران: تبحثون عن المسئول في المكان الخطأ
الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ببنطلون ممزق.. إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
رنا عصمت

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار بإطلالة صيفية لافتة، ظهرت خلالها بإحساس عصري يجمع بين البساطة والجرأة، وذلك في أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة إيمان العاصي

وظهرت إيمان العاصي في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية توب اسود مكشوف البطن وبنطلون جينز ممزق.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامح الوجه، مع التركيز على الشفاه بدرجات وردية هادئة، إلى جانب بشرة موحدة ومظهر طبيعي يتناسب مع أجواء الإطلالة الصيفية.

No photo description available.
No photo description available.
May be an image of phone

وكشفت الفنانة إيمان العاصي ، عن موقفها من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها لا تفكر حاليًا في خوض هذه التجربة من جديد.

وقالت إيمان العاصي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الزواج باتت تبدو لها غريبة، موضحة: «فكرة الجواز دي غريبة، إني أكتب عقد وأمضي عليه بكامل قوايا العقلية وأسلم نفسي لإنسان وهو يسلم نفسه ليا، دي قصة تخوف».


 

إيمان العاصى بإطلالة كاجوال صور إيمان العاصى ايمان العاصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»

طائرة فلاي دبي

فرقتهم الحرب وجمعتهم طائرة.. روسي وأوكراني ينقذان فلاي دبي من كارثة

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تشكيل لجنة التحكيم لعام 2027

بالصور

ارتفاع الديزل يقلب حسابات النقل.. الشاحنات الكهربائية تصبح أوفر في 6 أسواق أوروبية

الشاحنات الكهربائية
الشاحنات الكهربائية
الشاحنات الكهربائية

ببنطلون ممزق.. إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

بفقدان وزن ملحوظ.. ابنة مجدي الهواري وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

معشوقة الجماهير.. تفاصيل وأسعار أشهر 5 سيارات SUV في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد