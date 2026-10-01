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عراقجي ردًا على اتهام بريطانيا لإيران: تبحثون عن المسئول في المكان الخطأ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي ردًا على اتهام بريطانيا لإيران: تبحثون عن المسئول في المكان الخطأ

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اتهامات بريطانية بوجود دور إيراني في حادثة وقعت قرب قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا، قائلًا إن لندن «تبحث عن المسؤول في المكان الخطأ»، في إشارة إلى نفي طهران أي صلة لها بالواقعة.

وجاءت تصريحات عراقجي عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام وجود «مؤشرات قوية» على ضلوع إيران في الحادث الأمني الذي وقع بالقرب من قاعدة «راف فيرفورد» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأمريكية في عمليات مرتبطة بإيران.

وكانت السلطات البريطانية قد أوقفت خمسة رجال قرب القاعدة، على خلفية تحقيق يتعلق بشبهات الإرهاب وجرائم مرتبطة بالمتفجرات، قبل الإفراج عنهم بكفالة مع استمرار التحقيقات. وقالت الشرطة البريطانية إن التحقيق لا يزال مفتوحًا، وإنها تبحث في احتمالات عدة بشأن خلفيات الواقعة.

وأكدت طهران، في وقت سابق، رفضها لأي محاولة لربطها بالموقوفين أو بالحادث، إذ نفت السفارة الإيرانية في لندن بشكل قاطع وجود صلة بين إيران والواقعة، ووصفت التكهنات بهذا الشأن بأنها غير مؤسسة. كما أشارت تقارير إلى أن الشرطة البريطانية لم تكن قد قدمت، في المراحل الأولى من التحقيق، دليلًا علنيًا حاسمًا يثبت تورط إيران.

وتأتي التطورات في ظل توتر متصاعد بين لندن وطهران على خلفية الحرب مع إيران، فيما تستخدم قاعدة «فيرفورد» لاستضافة قاذفات أمريكية تنفذ مهام عسكرية مرتبطة بالعمليات ضد إيران.

وتواصل أجهزة الأمن البريطانية تحقيقاتها في ملابسات الحادث، بينما تثير التصريحات المتبادلة بين لندن وطهران تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تعتقد الحكومة البريطانية أن إيران ربما لعبته، وما إذا كانت التحقيقات الجارية ستقدم أدلة إضافية بشأن الواقعة.
 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهامات بريطانية إيران قاعدة «فيرفورد» بريطانيا

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