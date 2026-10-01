7 قتلى في هجوم مسلح على حافلة عمال بريف حمص في سوريا

قُتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، إثر هجوم مسلح استهدف حافلة تقل موظفين وعمالًا في شركة كهرباء بريف حمص وسط سوريا، وفقًا لمصادر أمنية وإعلامية سورية.

وأفادت المصادر بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الحافلة أثناء مرورها على جسر مصياف في ريف حمص، ما أسفر عن سقوط الضحايا وإصابة عدد من الركاب، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الحافلة كانت تقل مهندسين وعمالًا تابعين لشركة كهرباء خاصة، في حين لم تتضح حتى الآن هوية المجموعة التي نفذت الهجوم أو الدوافع التي تقف وراءه.

وعقب وقوع الهجوم، وصلت فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إلى موقع الحادث، حيث جرى تأمين المنطقة وتطويقها، إلى جانب نقل القتلى والمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأدلة المرتبطة بالواقعة.

وباشرت الأجهزة الأمنية السورية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الهجوم وتحديد هوية المتورطين فيه، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار حتى الآن.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجه عددًا من المناطق السورية، مع وقوع حوادث مسلحة متفرقة تستهدف مدنيين وموظفين، وسط جهود من السلطات لملاحقة المتورطين وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وتترقب الأوساط المحلية نتائج التحقيقات الجارية، للكشف عن ملابسات استهداف الحافلة وتحديد الجهة المسؤولة، في وقت تواصل فيه السلطات إجراءاتها الأمنية في المنطقة المحيطة بموقع الهجوم.

