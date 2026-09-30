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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تفطر بإيه فيهم.. مقارنة بين تأثير القهوة وعصير البرتقال في الصباح

القهوة وعصير البرتقال
القهوة وعصير البرتقال
اسماء محمد

تعد القهوة وعصير البرتقال من أشهر المشروبات التى يتم تناولها في وجبة الإفطار في مختلف أنحاء العالم.. فأيهما أفضل للصحة؟!

ووفقا لما ذكره موقع Verywell Health نعرض مقارنة بين القهوة وعصير البرتقال.

فوائد وأضرار القهوة 

تُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكاً على مستوى العالم، ولا تقتصر أهميتها على كونها منبهًا للذهن فحسب، بل تحمل فوائد صحية هامة عند تناولها باعتدال.

تعزيز اليقظة والتركيز

 بفضل احتوائها على نسبة عالية من الكافيين، تعمل القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، تقليل الشعور بالخمول، وتحسين الوظائف الإدراكية وسرعة رد الفعل في الصباح.

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

غنية بمضادات الأكسدة

تعد القهوة مصدراً رئيسياً لمضادات الأكسدة القوية (مثل البوليفينول) التي تساعد في مكافحة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

دعم عملية الأيض

 تشير الدراسات إلى أن الكافيين قد يساهم في تحسين معدل حرق الدهون ودعم صحة الكبد وخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عند عدم الإفراط في إضافة السكريات.

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الآثار الجانبية المحتملة للقهوة

حموضة المعدة

نظراً لطبيعتها الحمضية، قد تسبب القهوة تهيجاً في بطانة المعدة لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقة (الجزر المريئي) أو عسر الهضم، خاصة عند تناولها على معدة فارغة.

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الاضطرابات والقلق

 الإفراط في تناول الكافيين قد يرفع معدل ضربات القلب، يسبب العصبية، أو يؤدي إلى اضطرابات النوم والأرق.

فوائد وأضرار عصير البرتقال

يعد عصير البرتقال جرعة المناعة والفيتامينات الطبيعية ويُعد عصير البرتقال الخيار الكلاسيكي المنعش والمحبوب، ويشتهر بقيمته الغذائية العالية ودعمه القوي للجهاز المناعي.

دعم الجهاز المناعي

يُعد عصير البرتقال غنياً جداً بفيتامين سي وهو مضاد أكسدة أساسي يعزز وظائف الخلايا المناعية ويحمي الجسم من العدوى والأمراض.

عصير البرتقال

الفيتامينات والمعادن

يحتوي العصير الطبيعي على نسب عالية من حمض الفوليك (Folate)، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة الأخرى (مثل الفلافونويد) التي تدعم صحة القلب وتساهم في خفض ضغط الدم.

الترطيب والانتعاش الفوري

يمنح الجسم دفعة سريعة من الكربوهيدرات الطبيعية (الفركتوز) والماء، مما يساعد على استعادة النشاط والحيوية البدنية بعد الاستيقاظ

الآثار الجانبية المحتملة لعصير البرتقال

 نسبة السكريات والسرعة في الامتصاص

على عكس تناول البرتقال كاملاً (الذي يحتوي على الألياف)، فإن العصير يفتقر إلى الألياف الغذائية، مما يؤدي إلى امتصاص السكريات بسرعة وارتفاع ملحوظ في مستويات السكر في الدم، وهو ما قد لا يناسب مرضى السكري.

ارتفاع حالات السكري من النوع الأول بنسبة 25%

تآكل مينا الأسنان

نظراً لاحتوائه على أحماض طبيعية عالية، فإن تناول عصير البرتقال بانتظام قد يساهم في إضعاف مينا الأسنان إذا لم يتم شطف الفم بعدها.

أيهما تتناول في الصباح

 اختر القهوة عن الحاجة إلى تركيز ذهني عالٍ، أو طاقة فورية للعمل، وترغب في الاستفادة من مضادات الأكسدة بدون سكريات إضافية مع عدم شربها على معدة فارغة تماماً للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي

اختر عصير البرتقال إذا كنت تريد تعزيز مناعتك، الحصول على الفيتامينات والمعادن الحيوية، وتفضل طعماً منعشاً ومغذياً (ويُفضل تناول العصير الطبيعي 100% وبكميات معتدلة لتجنب الارتفاع الحاد في سكر الدم).

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