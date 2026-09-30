جامعة المنصورة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا بتصنيف «تايمز» 2027

أعلن رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، استمرار الجامعة في تحقيق حضور متقدم بالتصنيفات العالمية، حيث حافظت جامعة المنصورة على تصدرها للجامعات المصرية في مؤشر البُعد الدولي بتصنيف «تايمز» العالمي للجامعات Times Higher Education – THE World University Rankings 2027.

كما جاءت في المركز الثاني محليًا على مستوى الجامعات الحكومية، وضمن الفئة (801–1000) عالميًا، وفق النتائج المعلنة للتصنيف.

وشمل إصدار 2027 من تصنيف «تايمز» 2297 جامعة من 118 دولة وإقليمًا، من بينها 40 جامعة مصرية، بما يعكس اتساع نطاق المنافسة العالمية في هذا الإصدار.

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن اعتزازه باستمرار الجامعة ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا، مؤكدًا أن الحفاظ على موقع متقدم في التصنيفات الدولية يعكس جهود الجامعة المتواصلة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي، وتعزيز قدرتها على المنافسة في المحافل الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن تصدر جامعة المنصورة للجامعات المصرية في مؤشر البُعد الدولي يعكس ما توليه الجامعة من اهتمام بتعزيز الانفتاح الأكاديمي والبحثي، وتوسيع نطاق التعاون والشراكات الدولية، واستقطاب الطلاب والباحثين من مختلف دول العالم، بما يدعم حضور الجامعة على الساحة الأكاديمية الدولية.

وهنَّأ رئيس الجامعة، أسرة جامعة المنصورة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والإداريين، مؤكدًا أن ما تحققه الجامعة في التصنيفات الدولية يأتي ثمرة جهود متكاملة تستهدف تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز التنافسية الدولية، والارتقاء بمكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن اعتزازه باستمرار جامعة المنصورة في موقع متقدم بالتصنيفات العالمية، مؤكدًا أن نتائج تصنيف «تايمز» لعام 2027 تعكس جهود الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز حضورها الدولي.

وأشار إلى أن الجامعة تواصل دعم النشر العلمي الدولي، وتوسيع الشراكات البحثية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتوفير بيئة داعمة للبحث والابتكار، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات البحثية ورفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًا.

يُذكر أن تصنيف «تايمز» العالمي للجامعات يقيس أداء المؤسسات الأكاديمية من خلال مؤشرات موزعة على خمسة مجالات رئيسية، تشمل التدريس، وبيئة البحث، وجودة البحث، والصناعة، والبُعد الدولي.

وتأتي نتائج تصنيف THE World University Rankings 2027 ضمن إصدار شمل 2297 جامعة من 118 دولة وإقليمًا، مع تطبيق نطاقات تصنيف أكثر تفصيلًا لمقارنة أداء الجامعات عالميًا.