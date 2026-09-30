إنقاذ ضحايا حبة الغلة وجراحات روبوتية مجانية.. أبرز رسائل ختام مؤتمر «طوارئ قصر العيني»

أكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، في ختام المؤتمر العلمي السنوي «طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير»،نجري عمليات إنقاذ الأشخاص المقدمين علي تناول أقراص الغلة المتسببة في الوفاة.

وأوضح الدكتور حسام صلاح، أن مستشفيات جامعة القاهرة الوحيدة في مصر أجريت 200 عملية جراحية روبورتيه مجانا.

تطوير المنظومة الطبية

وأشار الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة إلى تطوير المنظومة الطبية، ورفع جاهزية المستشفيات والكوادر، ومواصلة مسيرة قصر العيني العريقة استعدادًا لعبور مئويته الثانية.

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، عن تخصيص 150 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع «قصر عيني جديد»، وذلك في إطار التوسع في الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية التي تقدمها الكلية.