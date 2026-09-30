جامعة القاهرة تخصص 150 فدانًا في أكتوبر لإقامة «قصر عيني جديد»

كشف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، عن تخصيص 150 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع «قصر عيني جديد»، وذلك في إطار التوسع في الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية التي تقدمها الكلية.

وأوضح عميد طب قصر العيني في ختام المؤتمر العلمي السنوي «طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير»، أن الأرض المخصصة للمشروع تقع في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لإنشاء صرح طبي وتعليمي جديد يخدم منظومة كلية طب قصر العيني.

عشرات الآلاف من جلسات الغسيل الكلوي

وفي عام 2024 ، مستشفيات كلية طب قصر العيني استقبلت أكثر من مليوني مريض، وأجرت نحو 93,746 عملية جراحية، مع أكثر من 340 ألف حالة دخول، إلى جانب عشرات الآلاف من جلسات الغسيل الكلوي، والقسطرة، والأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة.

كما بلغت تكلفة الافتتاحات والتجديدات المعلنة خلال العام نفسه نحو 512 مليون جنيه.

وخلال هذه الفترة شهد قصر العيني مشروعات لتطوير البنية التحتية، وغرف العمليات، والرعاية الحرجة، ووحدات الإيكمو، والأشعة، والخدمات التشخيصية، إلى جانب تحديثات أخرى استهدفت رفع القدرة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمة الطبية.

وفي 2025 شملت أعمال التطوير بمستشفى الطوارئ رفع كفاءة 6 غرف عمليات ومحطة الغازات، مع توسعات وتجهيزات لخدمة الأعداد الكبيرة من المترددين.

أما عن التصنيف جاءت Brand Finance لعام 2026 جاءت مستشفيات طب قصر العيني في المركز 27 عالميًا والثاني إفريقيًا ضمن تصنيف أفضل 250 مستشفى ومركزًا طبيًا أكاديميًا عالميًا، وفق ما أعلنته جامعة القاهرة، وهو تصنيف يعتمد على مؤشرات تشمل الرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي.