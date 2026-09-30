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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
اسماء محمد

تعد حمى الضنك من الأمراض المتفشية حاليا في أمريكا، ولايوجد لها علاج مباشر ولكن هناك بروتوكول يساعد في التخلص من الأعراض ومنع تدهور الحالة لذا تعد الوقاية أفضل طريق للنجاة من مخاطره.

ووفقا لما جاء في موقعMayo Clinic لا يوجد حالياً لقاح يقضي تماماً على حمى الضنك لجميع الأفراد في كافة أنحاء العالم، كما لا يوجد علاج محدد للإصابة بها، ولذلك تعد الوقاية من لدغات البعوض هي الطريقة الأكثر فعالية لتجنب الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره خاصة في المناطق الموبوءة أو عند السفر إليها.

اليكم أبرز النصائح التى تساعد في الوقاية من حمى الضنك:

 استخدام طارد البعوض 

 احرص على استخدام مستحضرات طاردة للحشرات والبعوض على الجلد المكشوف والملابس بانتظام.

ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مواد فعالة وموصى بها دولياً مثل:

ديت (DEET) بنسبة فعالية آمنة.

 بيكاريدين أو زيت إوكاليبتوس الليموني (OLE).

إذا كنت تطبق واقي الشمس (Sunscreen)، فاحرص دائماً على وضع طارد الحشرات فوق واقي الشمس وليس العكس لضمان فعاليته.

 ارتداء ملابس واقية تغطي الجسم بالكامل

عند الخروج في الأوقات التي يكثر فيها نشاط البعوض (خاصة الساعات الأولى من الصباح وقبل الغرب)، احرص على ارتداء:

 قمصان ذات أكمام طويلة.

سراويل طويلة وواسعة.

 جوارب وأحذية مغلقة لإبقاء الجلد بعيداً عن  لدغات البعوض.

يمكن أيضاً معالجة الملابس والأحذية بمادة البريمثرين لمزيد من الحماية الفعالة.

حمى الضنك

مكافحة البعوض 

 

يتكاثر البعوض المسبب لحمى الضنك (وخاصة بعوض الزاعجة المصرية) حصرياً في المياه الراكدة والنظيفة بالقرب من المنازل. وللقضاء على بيئات تكاثره:

 تخلص دورياً من أي مياه راكدة متجمعة في إطارات السيارات القديمة او أواني الزهور وأطباق النباتات او الدلاء، والأوعية البلاستيكية، وخزانات المياه المكشوفة.

قم بتغطية جميع حاويات ومخازن المياه بإحكام لمنع البعوض من وضع بيضه داخلها.

تنظيف وتغيير مياه أحیان حيوانات(القطط والكلاب) بانتظام.

 تأمين المنازل واستخدام وسائل الحماية الداخلية

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الشبابيك والأبواب

تأكد من سلامة تركيب السلك شبكي الواقي على النوافذ والأبواب لمنع دخول البعوض إلى داخل المنزل.

 المكيفات والمراوح

 يفضل إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان وتشغيل مكيفات الهواء أو المراوح، حيث يقلل الهواء المتحرك من نشاط البعوض وقدرته على الطيران والاقتراب.

الناموسية

احرص على استخدم الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية الآمنة للبشر وقم بوضعها فوق الأسرة أثناء النوم، خاصة إذا كانت الغرف غير مكيفة أو مفتوحة على الخارج.

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ماذا تفعل عند ظهور الانفلونزا الشديدة 

في حال ظهور أعراض تشبه أعراض الانفلونزا الشديدة، مثل: الحمى المرتفعة المفاجئة، الصداع الحاد، الألم خلف العيون، آلام المفاصل والعضلات الشديدة، أو ظهور طفح جلدي بعد السفر إلى منطقة ترتفع فيها الإصابات بحمى الضنك، يجبمراجعة الطبيب فوراً

 وتجنب تناول مسكنات الألم التي تحتوي على الأسبرين أو الإيبوبروفين إلا بعد استشارة طبية دقيقة (لأنها قد تزيد من خطر النزيف في حال الإصابة بالحمى).

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