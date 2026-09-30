القيادة المركزية الأمريكية تعلن انضمام البحرين إلى أول قوة متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية بالعالم

أعلن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، انضمام البحرين إلى قوة المهام متعددة الجنسيات "فالكون سترايك" التابعة للجيش الأمريكي والتي أعلنت القيادة عن بدء تشكيلها في أغسطس الماضي.

وقال كوبر - في منشور على حساب القيادة المركزية الرسمي بمنصة (إكس) - "نرحب بالبحرين في فرقة العمل "فالكون سترايك" بعد أن أكدت المملكة التزامها بالانضمام إلى القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بناء أول وحدة متعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في العالم".

وأكد قائد (سنتكوم) أن البحرين شريك راسخ في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقد أعلنت القيادة المركزية، في 13 أغسطس الماضي، بدء جهود إنشاء "فالكون سترايك"، بوصفها أول قوة مهام متعددة الجنسيات ومتعددة المجالات للطائرات المسيرة الهجومية، موضحة أنها ستستخدم أنظمة هجومية غير مأهولة أحادية الاتجاه تعمل في الجو وعلى سطح البحر وتحت سطحه، ويتولى تشغيلها أفراد دعم عسكري من الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.