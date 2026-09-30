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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | أسعار رام بروماستر سيتي 2027 في السعودية ..أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر مجدداً | تفاصيل

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة رام عن طرازها الجديد رام بروماستر سيتي موديل 2027، وتنتمي بروماستر سيتي لفئة السيارات الفان التي تستهدف أصحاب الشركات الصغيرة وأساطيل النقل .

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة تسلا عن سبب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر مجدداً، وذلك بعدما أعلنت شركة تيسلا رسمياً عن تأجيل الحدث الاستعراضي المباشر للجيل الثاني من سيارتها الخارقة تيسلا رودستر من الموعد المقرر في 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر الجاري.

كشفت شركة لكزس عن طرازها لكزس TZ موديل 2027، وتنتمي TZ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أسعار رام بروماستر سيتي رام بروماستر سيتي شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 كروس أوفر 2027 سيارات كروس أوفر تيسلا رودستر أسعار لكزس TZ موديل 2027

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