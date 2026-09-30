القناة 14 العبرية: منفذ محاولة خطف طائرة فلاي دبي تحرك بمفرده

قالت “القناة 14” العبرية إن تقديرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية تشير إلى أن منفذ محاولة الخطف على متن طائرة «فلاي دبي» تصرف بمبادرة فردية، دون توجيه أو تنسيق من أي تنظيم أو جهة خارجية، بما في ذلك إيران.

وأضافت القناة أن جهاز الموساد يتولى قيادة التحقيقات في ملابسات الحادث، الذي وقع على متن الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تهبط اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الحادث الذي وقع على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، بأنه «خطير جدًا»، مشيرًا إلى أن أحد الطيارين أقدم على طعن الطيار الآخر داخل قمرة القيادة، ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، شهدت الرحلة FZ1073 اضطرابًا خطيرًا بعدما اندلع اشتباك بين أفراد طاقم القيادة، قبل أن يتمكن أفراد من الطاقم والركاب من السيطرة على الموقف، وتحويل مسار الطائرة للهبوط اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية عن جنسية مساعد طيار الذي حاول إسقاط طائرة فلاي دبي والتي كانت تحمل 150 راكبا إسرائيليا حيث قالت إنه عُماني الجنسية.