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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليس للبيع.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من أحمد فتوح

فتوح
فتوح
يارا أمين

حسم نادي الزمالك موقفه من رحيل أحمد فتوح، مؤكدًا تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، ورفضه فكرة بيعه خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر غريب، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر» مع عبدالناصر زيدان، إن موقف النادي الرسمي هو أن أحمد فتوح ليس للبيع، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم إبلاغ وكيل اللاعب به منذ عدة أيام.

وأوضح غريب: «منذ العرض الأول أخطرنا وكيل فتوح برفض بيع اللاعب، ولم نطلب أي زيادة في العرض».

وأضاف أن فتوح يحظى بتقدير كبير داخل نادي الزمالك، نظرًا لدوره وتأثيره داخل الملعب وخارجه، فضلًا عن كونه لاعبًا دوليًا، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة بشأن قيمة رحيله لا تعبر عن قيمة اللاعب بالنسبة للنادي.

وأشار رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك إلى أنه لم يحدث أي تواصل جديد مع أحمد فتوح أو وكيله عقب التصريحات الأخيرة لوكيل اللاعب، موضحًا: «عندما يكون هناك شيء رسمي سنعلنه».

واختتم ماهر غريب تصريحاته بمطالبة جماهير الزمالك بعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا مجددًا: «أحمد فتوح ليس للبيع».

نادي الزمالك أحمد فتوح رحيل أحمد فتوح ماهر غريب الزمالك

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