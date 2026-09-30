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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد عرض المليون دولار.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح

فتوح
فتوح
يارا أمين

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات موقف أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتقال إلى نادي أهلي بنغازي الليبي خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر.. مجلس الزمالك أغلق الباب على رحيل أحمد فتوح لأهلي بني غازي الليبي».

وكان سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، قد كشف في تصريحات تلفزيونية عن تطورات المفاوضات بين اللاعب ونادي أهلي بنغازي الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك وافق في وقت سابق على رحيل اللاعب مقابل 700 ألف دولار.

وأوضح وكيل فتوح أن إدارة الزمالك تراجعت عن موقفها فيما بعد، ورفضت إتمام الصفقة، رغم العرض المقدم من النادي الليبي.

وأضاف أن إدارة أهلي بنغازي رفعت قيمة العرض المالي إلى مليون دولار، كما تواصلت مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وحسين السيد، عضو مجلس الإدارة، من أجل حسم موقف النادي من انتقال اللاعب.

وأشار إلى أن النادي الليبي كان ينتظر الحصول على رد رسمي من إدارة الزمالك اليوم الأربعاء، قبل أن يكشف أحمد حسن عن إغلاق مجلس القلعة البيضاء الباب أمام رحيل فتوح إلى أهلي بنغازي.

أحمد حسن أحمد فتوح نادي الزمالك نادي أهلي بنغازي الليبي الزمالك

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