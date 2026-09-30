إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



إخطار أمني بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق أسيوط الغربي ووجود عدد من المصابين نتيجة الحادث وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية للتعامل مع البلاغ والانتقال إلى موقع التصادم للوقوف على تفاصيل الواقعة والتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص جراء التصادم الذي وقع بين سيارتي النقل على طريق أسيوط الغربي وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتعاملت الأجهزة المعنية مع الحادث فور تلقي البلاغ فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة وفقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث.



تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق

وفي السياق ذاته اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات التصادم وأسبابه وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لتحديد أسباب الحادث والوقوف على كافة تفاصيله وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وتأتي هذه الإجراءات عقب وقوع التصادم الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.