ضبط منتحل صفة طبيب نفسي وسيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل في الفيوم

ضبطت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم شخصا ينتحل صفة طبيب نفسي وسيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل خلال حملة تفتيشية مشتركة لإدارة العلاج الحر لمواجهة الممارسات الطبية غير القانونية وضبط المنشآت المخالفة.

وجاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم وبناء على تعليمات الدكتور محمد جمال سلامة وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.



لجنة مشتركة لضبط المخالفات

وردت معلومات إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم تفيد بوجود منشأتين غير مرخصتين وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بالفيوم وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية فرع الفيوم.



منتحل صفة طبيب نفسي

أسفرت الحملة عن ضبط منشأة غير مرخصة حيث أُجريت محاولة كشف وتبين أن القائم على المنشأة يقوم بالكشف وصرف روشتة طبية تتضمن جرعات دوائية.

وبالفحص تبين أنه غير حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وأنه حاصل على ليسانس آداب قسم علم نفس وأوهم المرضى بكونه طبيبا وتم تحرير محضر بالنيابة العامة ضده بتهمة انتحال صفة طبيب بشري وإدارة منشأة طبية دون ترخيص.



ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل

كما تم ضبط منشأة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء حقن تجميلي بمواد علاجية وتجميلية وهي من تخصص الطبيب البشري في الجلدية أو جراحة التجميل وتبين أن القائمة عليها حاصلة على بكالوريوس إدارة بنوك وغير حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وتجري جلسات حقن كما تم ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير محضر بالنيابة العامة بتهم انتحال صفة طبيب بشري وإدارة منشأة طبية دون ترخيص وتداول أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالفيوم استمرار الحملات الرقابية المكثفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.