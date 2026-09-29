سوريا.. توقف ضخ الغاز بعد حريق بخط «شتولا – دير الزور» جراء عمل تخريبي

أعلنت الشركة السورية للبترول توقف عملية ضخ الغاز، عقب اندلاع حريق في خط الغاز الممتد بين شتولا ودير الزور، مشيرة إلى أن الحريق نجم عن عمل تخريبي استهدف الخط.

وأوضحت الشركة أن الحادث أدى إلى توقف عمليات ضخ الغاز عبر الخط، فيما تعمل الجهات المختصة على التعامل مع آثار الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الأضرار وتأمين موقع الحادث.

ويأتي استهداف خط الغاز في وقت تمثل فيه البنية التحتية للطاقة عنصرًا أساسيًا في تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل قطاعات حيوية، ما قد يفرض تداعيات على عمليات الإمداد وفقًا لمدة توقف الضخ وحجم الأضرار التي لحقت بالخط.

ولم تعلن الشركة حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العمل التخريبي أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم توضح المدة المتوقعة لاستئناف ضخ الغاز عبر الخط.