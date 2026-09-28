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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سلوى خطاب تكشف تفاصيل الجزء الثاني من "نيللي وشريهان": اتفقنا لكن الكتابة لم تبدأ بعد

سلوى خطاب
سلوى خطاب
محمود زيدان

كشفت الفنانة سلوى خطاب آخر تطورات التحضير للجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان"، موضحة أنها تحدثت مع فريق العمل، وأن المخرج أحمد الجندي تواصل معها، لكن لا تزال تفاصيل العمل غير واضحة بالنسبة إليها، خاصة أنها كانت مسافرة ولم تعرف بعد ما ستتضمنه الكتابة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق على تقديم الجزء الجديد.

وأعربت عن أملها في أن يرى الجمهور الجزء الثاني، لكنها شددت على أن تقديم أجزاء جديدة "حاجة صعبة"، وأنها لا تؤيد وجود جزء ثانٍ إلا إذا كان العمل يستحق ذلك.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّها تتمنى أن يقدم فريق العمل مستوى أفضل في الجزء الثاني، موضحة أن أحمد الجندي وأحمد السبكي ودنيا وإيمي وجميع المشاركين حريصون على تقديم عمل جيد، وقالت إن المجموعة كلها "مجتهدة"، مؤكدة ثقتها الكبيرة في أحمد الجندي وقدرته على تقديم عمل يليق بالجمهور. 

كما تحدثت عن بداياتها مع الكوميديا، موضحة أن دور "عزيزة" في "سجن النسا" كان من التجارب التي ظهرت فيها بخفة ظل، رغم أنه لم يكن تجربة كوميدية كاملة بالمعنى نفسه.

وأوضحت سلوى خطاب أن بعض العبارات التي قدمتها في أعمالها تحولت إلى إفيهات شهيرة رغم أنها لم تكن تقصد ذلك، ومن بينها عبارة "والنبي يا عزيزة كلامك كله حِكَم"، التي ظهرت في تتر العمل، قبل أن تجد الجمهور المصري يرددها ويتفاعل معها. 

وأكدت أنها تشعر بالاستغراب عندما تنتشر إحدى الجمل التي تقولها وتتحول إلى إفيه، لأنها لا تدخل المشهد وهي تستهدف صناعة إفيه، وإنما تقدم الشخصية كما تراها، ثم يقرر الجمهور ما يعلق في ذاكرته منها.

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