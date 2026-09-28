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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية.. الأولى بأرخص سعر

سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية
سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، وبلد المنشأ والتجميع، منها الإصدارات التي تنتمي للعلامات الفرنسية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق 5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية

رينو كارديان

رينو كارديان

تأتي رينو كارديان موديل 2026 بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصان، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 875,000 جنيه و 990,000 جنيه.

بيجو 2008

بيجو 2008

تستمد بيجو 2008 قوتها من سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبسعر يبدأ من 1,499,990 جنيها وصولًا إلى 1,649,990 جنيها.

ستروين C5 اير كروس

ستروين C5 اير كروس

زودت سيتروين C5 اير كروس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,695,000 و 1,935,000 جنيه.

بيجو 3008

بيجو 3008

دعمت السيارة بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح الأسعار بين 2,099,990 جنيها و 2,399,990 جنيها.

سيتروين C3 اير كروس

سيتروين C3 اير كروس

تحتوي سيتروين C3 اير كروس على محرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 1,120,000 جنيه.

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