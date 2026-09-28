إبراهيم حسن: دعمت محمد الشناوي كثيرا وسيظل له دور مع المنتخب

أكد إبراهيم حسن استمرار ثقته في محمد الشناوي، مشيرا إلى أنه حرص كثيرا على دعمه خلال الفترات الماضية، وأن حارس المنتخب سيظل جزءا من حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، لما يمتلكه من خبرات وقدرات يمكن الاستفادة منها مع المنتخب.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية:" أنا ياما طبطبت على محمد الشناوي، وهطبطب عليه في اللي جاي.. ولسه هيكون له دور معانا في المنتخب".

ويستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يواجه منتخب جنوب السودان على ملعب جوبا الوطني.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتقام مباراة منتخب مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على إستاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وجنوب السودان في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 عبر قنوات بي إن سبورتس.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا في الجولة الأولى، فيما يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز على جنوب السودان وحصد أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.