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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب جنوب السودان يتحدى منتخب مصر: سنواجه الفراعنة بكل ثقة وشموخ

منتخب جنوب السودان
منتخب جنوب السودان
سارة عبد الله

أكد كريستيان نسينجي، المدير الفني لمنتخب جنوب السودان، جاهزية فريقه لخوض مواجهة مصر، مشددًا على أن اللعب أمام المنتخبات القوية يمثل فرصة لإثبات قدرة فريقه على المنافسة والتطور.

وقال نسينجي في تصريحاته قبل المباراة: «إذا أردنا التأهل لأمم إفريقيا فعلينا مواجهة من فازوا باللقب 7 مرات، ومن فازوا باللقب مرتين، ومن فازوا بلقب واحد».

وأضاف: «لأننا نريد التأهل لتلك البطولة، علينا إثبات جدارتنا وحجز مكاننا، لأنه لا يوجد فرق صغيرة، وإذا أردنا التحسن علينا اللعب ضد الأفضل».

وتابع المدير الفني لمنتخب جنوب السودان: «الفريق الجيد بإمكانه إيقاف أفضل 11 لاعبًا، سنواجه مصر بكل ثقة وشموخ، وسنلعب كجنود في أرض الملعب».

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مواجهة قوية أمام جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

تذاع مباراة مصر وجنوب السودان في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2027 عبر شبكة بي إن سبورتس.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.

كريستيان نسينجي منتخب جنوب السودان موعد مباراة مصر وجنوب السودان

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