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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم السيد: مصر حولت الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة لفرصة لتنويع احتياجاتها الاستراتيجية

عبد المنعم السيد: الدولة استطاعت تحويل الأزمة الجيوسياسية الموجودة في المنطقة إلى فرصة لتنويع جزء كبير من مصادر الاحتياجات الاستراتيجية لمصر
عبد المنعم السيد: الدولة استطاعت تحويل الأزمة الجيوسياسية الموجودة في المنطقة إلى فرصة لتنويع جزء كبير من مصادر الاحتياجات الاستراتيجية لمصر
شيماء جمال

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر استطاعت خلال الفترات الماضية تحويل الأزمة الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، وأيضا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إلى فرصة لتنويع جزء كبير من مصادر الاحتياجات الاستراتيجية لمصر.

وأضاف خلال برنامج "الاقتصاد 24"، أن أهم عنصرين تستوردهما مصر من الخارج ويعتبران بالنسبة لها عنصرين استراتيجيين، هما القمح، والبترول والغاز.

وأوضح أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية العمل على اتجاهين فيما يتعلق بالقمح، أولهما زيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن مصر تجاوزت اليوم نسبة تتراوح ما بين 52 إلى 55% من احتياجات الدولة المصرية؛ بسبب التوسع في المشروعات الزراعية، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة.

وأشار إلى أن زيادة حجم الإنتاج المحلي أدت إلى انخفاض حجم الاستيراد الخارجي، بينما يتمثل الاتجاه الثاني في تنوع المصادر، وليس الاعتماد فقط على ما كانت مصر تستورده من البحر الأسود، وهو روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن هناك تنوعا بدأ في المصادر، من خلال وجود مصادر جديدة في أوروبا، والتعاون مع كثير من الدول في شرق آسيا، وأيضا الدول الأوروبية؛ للحصول على جزء من احتياجات مصر من القمح.

وأوضح أن الدولة المصرية بدأت في النقطة الخاصة بتنوع المصادر في التوسع فيما يطلق عليه وجود تخزين لكميات أكبر، وذلك باستخدام الصوامع التي تم إنشاؤها، مشيرا إلى أن مصر لديها اليوم حجما كبيرا من الصوامع يمكن أن يكفي احتياجات الدولة المصرية من 6 إلى 8 أشهر.

وأكد أن هذه نسبة كبيرة جدا، موضحا أن ما كان يكفي مصر من الصوامع منذ نحو 10 سنوات كان في حدود ما بين 20 إلى 25%، بالإضافة إلى وجود نسبة هالك كبيرة؛ نتيجة عدم وجود الصوامع المصرية الحديثة.

الحرب الأزمة الجيوسياسية مصر الحرب الروسية الأوكرانية القمح البترول الغاز

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