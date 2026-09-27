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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمن الطاقة في مرمى الأزمات العالمية.. متخصص يكشف تحركات مصر لتأمين احتياجاتها

الطاقة
الطاقة
البهى عمرو

في ظل الاضطرابات المتلاحقة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، لم يعد توفير احتياجات الكهرباء والوقود مرتبطًا فقط بحجم الاستهلاك اليومي، وإنما أصبح تأمين الإمدادات وامتلاك احتياطي قادر على مواجهة الطوارئ أحد أهم عناصر حماية استقرار أي دولة، خاصة مع حالة عدم اليقين التي تحيط بأسعار البترول ومنتجات الطاقة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن أي دولة في العالم تحتاج إلى تأمين مصادر الكهرباء والطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات الاستهلاك والحفاظ على استقرار الإمدادات.

اضطرابات تضرب أسواق الطاقة العالمية

 

وقال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أسواق الطاقة حول العالم شهدت اضطرابات شديدة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، وهو ما انعكس على حالة عدم اليقين بشأن أسعار البترول ومنتجات الطاقة.

البترول
الطاقة 

وأوضح أن التوترات والأزمات العالمية تجعل ملف تأمين الطاقة أكثر أهمية، في ظل احتمالية تأثر حركة الإمدادات وأسعار المنتجات البترولية بالتطورات الجيوسياسية.

الاحتياطي الفائض.. خط دفاع وقت الأزمات

 

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن مفهوم تأمين الطاقة لا يقتصر على توفير حجم الاستهلاك فقط، وإنما يتضمن أيضًا وجود احتياطي فائض يمكن الاعتماد عليه حال حدوث ظروف طارئة أو اضطرابات تؤثر على إمدادات الطاقة.

ارتفاع أسعار الوقود وزيت التدفئة يفاقم أعباء المعيشة في ريف فرنسا
الوقود

وأكد أن امتلاك هذا الاحتياطي يمنح الدول قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات المفاجئة، ويعزز استقرار منظومة الطاقة في أوقات الأزمات.

مصر تتجه نحو الطاقة الخضراء

 

ولفت القليوبي إلى أن مصر تتبع منذ عام 2017 نهجًا يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتزامن مع التوسع في الاتجاه نحو مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع العمل على تنويع مصادر الطاقة، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ويقلل من الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.

الاستكشافات البترولية لتعزيز قدرات الدولة

النفط

وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة أن قطاع البترول في مصر يواصل جهوده في مجال الاستكشافات البترولية، بهدف دعم احتياجات الطاقة المحلية وتعزيز قدرات الدولة، إلى جانب العمل على زيادة فرص التصدير.

ويعكس ذلك أهمية استمرار عمليات البحث والاستكشاف ورفع كفاءة موارد الطاقة، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز قدرة مصر على التعامل مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسواق الطاقة الطاقة أسواق الطاقة العالمية الكهرباء منتجات الطاقة

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