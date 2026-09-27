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بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
ريهام قدري

أعادت الفنانة السورية فايا يونان الحديث عن أهمية فحص الشامات والاهتمام بأي تغيرات تظهر على الجلد، بعدما كشفت عن إصابتها بسرطان الجلد «الميلانوما»، عقب ملاحظتها شامة صغيرة داكنة على ظهرها.

وروت فايا أن شقيقها، وهو طالب طب، لفت انتباهها إلى لون الشامة ونصحها بفحصها لدى طبيب متخصص، وبعد تأجيلها لعدة أشهر خضعت لفحص طبي تقرر خلاله استئصال الشامة وإرسالها للتحليل، لتظهر النتيجة وتشخص إصابتها بالورم الميلانيني الخبيث.

علامات في الشامة تستدعي الفحص

وبحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يمكن الاستعانة بقاعدة ABCDE لملاحظة العلامات التي قد تشير إلى الميلانوما:

A – عدم التماثل: نصف الشامة لا يشبه النصف الآخر.

B – الحدود: حواف غير منتظمة أو متعرجة أو غير واضحة.

C – اللون: وجود أكثر من لون داخل الشامة، مثل درجات البني أو الأسود، أو ظهور الأبيض أو الأحمر أو الأزرق.

D – القطر: تكون بعض الأورام الميلانينية أكبر من 6 ملليمترات عند اكتشافها، لكن يمكن أن تكون أصغر من ذلك.

E – التغير: تغير الشامة في الحجم أو الشكل أو اللون، أو ظهورها بشكل مختلف عن باقي الشامات.

متى يجب الذهاب إلى طبيب الجلدية؟

ولا يعني وجود واحدة من هذه العلامات أن الشامة سرطانية بشكل مؤكد، لكن ظهور شامة جديدة، أو تغير شامة موجودة، أو اختلافها بشكل واضح عن باقي الشامات، أو حدوث حكة أو نزيف بها، يستدعي فحصها لدى طبيب جلدية.

وتشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن الميلانوما يمكن أن تبدأ في شامة، كما قد تظهر في صورة بقعة أو علامة جديدة مختلفة عن باقي العلامات الموجودة على الجلد، ولذلك فإن اكتشاف التغيرات مبكرًا يساعد على سرعة التشخيص والعلاج.

مصدر أجنبي: الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (American Academy of Dermatology).

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بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
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