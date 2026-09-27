قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟
أرخصها بـ 1.095 مليون جنيه.. سيارات عائلية جديدة في السوق المصري
وفاة والدة مدحت عبد الهادي.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة
القبض على متهمين باستغلال 11 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
شريف فتحي يبحث مع «جايكا» تطوير المتحف المصري الكبير وتعزيز التعاون المصري الياباني
في أول زيارة رسمية.. «الوادي الجديد» تستقبل وزير الأوقاف لافتتاح ووضع حجر أساس عددٍ من المساجد والمشروعات الجديدة
معلقًا بالسقف وبه آثار شنـ ـق.. القصة الكاملة للعثور على جـ ـثة شاب داخل منزله بوادي النطرون
برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي .. انطلاق النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين غدًا
اليوم .. انطلاق بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
السيول تغرق 3 أقاليم ليبية.. جسور تنهار ومدن تتحول إلى مناطق منكوبة| فيديو
ضبط 6 سائقي مدارس يتعاطون مخدر الحشيش وإحالتهم إلى النيابة العامة
قبل انتهاء المُهلة .. الضرائب العقارية تُعلن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

تأمين النفس من المصائب الفُجائية.. واحد من الهدي النبوي الذي يغفل عنه الكثيرون هو التأمين النبوي على الحياة، وتأمين النفس من المصائب الفُجائية.

تأمين النفس من المصائب الفُجائية

يقول الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيمأستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، في بيانه تأمين النفس من المصائب الفُجائية، إن التأمين النبوي على الحياة، هو تأمين يغفل عنه كثير من الناس، مضيفا يا عباد الله: لا تغفلوا عن التأمين الذي يحفظكم الله تعالى به في الحياة وبعد الوفاة .

1- تأمين النفس من المصائب الفُجائية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يُمسي:"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم "، ثلاث مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يُصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي.

2- تأمين يجعلك في ذمة الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله".

3- تأمين لدخول الجنة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاةٍ مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت".

وأيضا : من قال "اللهم أنت ربي لا اله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"، قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يُمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقناً بها قبل أن يُصبح فهو من أهل الجنة.

دعاء لقضاء الحاجة فورا

- اللهم إني أسألك بكل اسم قد سميت به نفسك وباسمك الأعظم الذي لا يُرد به الدعاء … من ثم اذكر حاجتك.

2- اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث.

3- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لتقضى ليَ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ.

4- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

5- اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.

6- روي عن أبيّ بن كعب أنّه قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ إذا ذهب ثُلُثَا الليلِ قام فقال يا أيُّها الناسُ اذكُروا اللهَ اذكروا اللهَ جاءتِ الراجفةُ تَتْبَعُها الرادِفَةُ جاء الموتُ بما فيه جاء الموتُ بما فيه قال أُبَيٌّ قلْتُ يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال: قلتُ الربعَ؛ قال: ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ؛ قلتُ النصفَ قال: ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال: إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ.

7- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم

دعاء لقضاء الحاجة فورا تأمين النفس من المصائب الفُجائية الدعاء كيف احصن نفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

دعاء سيدنا محمد قبل النوم

دعاء سيدنا محمد قبل النوم .. داوم عليه يحفظك حيًا ويرحمك ميتًا

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

عروض لشراء حمزة عبد الكريم.. وقلق برشلونة من ملعب جنوب السودان

الريشة الطائرة

«محطتك هي ملعبك».. الريشة الطائرة تنطلق من محطة عدلي منصور

سلة الزمالك

قرعة كأس مصر لكرة السلة.. إعفاء الزمالك والاتصالات ومواجهات قوية في دور الـ16

بالصور

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد