أرخصها بـ 1.095 مليون جنيه.. سيارات عائلية جديدة في السوق المصري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى جي 50 بلس، وشيفروليه كابتيفا، وشيرى 8 تيجو، وسوزوكى ارتيجا، وجيتور X70 .

ام جى جي 50 بلس موديل 2027

تحصل سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى جي 50 بلس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى جي 50 بلس موديل 2027 تبع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

شيفروليه كابتيفا موديل 2027

تستمد سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه كابتيفا موديل 2027

تباع سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

شيرى 8 تيجو موديل 2027

قوة سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تصل إلي 145 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى 8 تيجو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

جيتور X70 موديل 2027

خزان وقود سيارة جيتور X70 موديل 2027 يصل إلي 57 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور X70 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

سوزوكى ارتيجا موديل 2026

تتسارع سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2026 من وضع السكون وصلا إلي 100 كم/ساعة في مدة 13.5 ثانية، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، وبها قوة 104 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى ارتيجا موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 185 ألف جنيه .