مقارنة بين جيتور X70 و شيرى تيجو 8 برو ماكس 2027

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور X70 و شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور X70 موديل 2027

جيتور X70 موديل 2027

تحتوي جيتور X70 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيتور X70 موديل 2027

جيتور X70 موديل 2027

تحصل سيارة جيتور X70 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور X70 موديل 2027

جيتور X70 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 620 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 720 ألف جنيه .