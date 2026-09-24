قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق
حياته في خطر .. آخر تطورات الحالة الصحية لنجل سفير الاحتلال في أمريكا المُصاب بحادث دهس
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن
الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد
أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء للعلم والاعتدال حول العالم
كرنك ولغات وبالمصري.. إطلاق تطبيقات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا
مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي
وزير التخطيط يعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية مع بنك الاستثمار القومي بـ 298.8 مليار جنيه
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين جيتور X70 و شيرى تيجو 8 برو ماكس 2027

جيتور X70 و شيرى تيجو 8 برو ماكس
جيتور X70 و شيرى تيجو 8 برو ماكس
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور X70 و شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور X70 موديل 2027

جيتور X70 موديل 2027

تحتوي جيتور X70 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيتور X70 موديل 2027

جيتور X70 موديل 2027

تحصل سيارة جيتور X70 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيتور X70 موديل 2027

جيتور X70 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 620 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 720 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة شيرى تيجو 8 برو ماكس تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 جيتور X70 وسائل الأمان بـ جيتور X70 محرك جيتور X70 موديل 2027 سعر جيتور X70 موديل 2027 جيتور X70 موديل 2027 شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 سعر شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

عمرو زهران

إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

البنزين

هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير العمل: بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني

جانب من الاجتماع

القومي للإعاقة يشارك في اجتماع حول إعلان عمان - برلين للدمج العالمي

كوثر محمود نقيب التمريض

كوثر محمود تكرم ممرضا أنقذ طفلا أمام محطة أسوان

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد