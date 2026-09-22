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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه كابتيفا 2027 تباع بهذه المواصفات

شيفروليه كابتيفا موديل 2027
شيفروليه كابتيفا موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 شيفروليه كابتيفا موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه كابتيفا موديل 2027 ، وتنتمي كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2027

 شيفروليه كابتيفا موديل 2027

يوجد بـ سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس .

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2027

 شيفروليه كابتيفا موديل 2027

تحصل سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2027

 شيفروليه كابتيفا موديل 2027

تضم سيارة  شيفروليه كابتيفا موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2027

 شيفروليه كابتيفا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

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