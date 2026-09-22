د. أمل منصور تكتب: المال وموازين القوة بين الرجل والمرأة

ربما تربينا على فكرة جعلتنا نخلط بين أشياء لا علاقة لها ببعضها كما نظن؛ فنعتقد أحيانًا أن الرجل الذي ينفق كثيرًا يحب كثيرًا، وأن المرأة التي يوفر لها شريكها كل ما تحتاجه لا بد أنها أكثر اطمئنانًا وسعادة، وكأن المال يستطيع أن يقيس مقدار الحب أو يملأ المسافة بين قلبين.

لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا من ذلك.

المال يستطيع أن يوفر احتياجًا، لكنه لا يستطيع أن يصنع احتياجًا عاطفيًا لم يكن موجودًا. يستطيع أن يشتري بيتًا مريحًا، لكنه لا يستطيع أن يجعل هذا البيت دافئًا. يستطيع أن يمنح الإنسان رفاهية كثيرة، لكنه لا يستطيع أن يشتري تلك النظرة التي تقول: «أنا أراك وأفهمك وأشعر بك». يستطيع أن يخفف أعباء الحياة، لكنه لا يستطيع أن يخلق الكيمياء العاطفية بين رجل وامرأة.

وتلك الكيمياء ليست رفاهية كما قد يتصور البعض.

هي ذلك الشيء الذي يجعل وجود شخص بعينه مختلفًا عن وجود أي شخص آخر. أن تشعر المرأة أن هذا الرجل قريب منها بطريقة لا يستطيع رجل آخر مهما امتلك من المال أن يكونها. وأن يشعر الرجل أن هذه المرأة ليست مجرد شريكة في تفاصيل الحياة، وإنما هي الشخص الذي يجد عنده نفسه وراحته ودفء حضوره.

إذا لم توجد تلك الكيمياء، فقد تصبح الحياة منظمة ومريحة ومليئة بالأشياء، لكنها تظل بلا طعم.

ولهذا قد يكون رجل لديه التزامات كثيرة ، تثقل كاهله هذه الالتزامات ولا يستطيع أن يقدم لشريكته كل ما يتمني أن يقدمه لها ماديًا، لكنه يقدم لها اساسيات الحياة . لكنه بالنسبة إليها يساوي الدنيا وما فيها؛ لأنه يمنحها شيئًا لا يوجد في حسابه البنكي: الأمان العاطفي، الحضور، الاهتمام، الاحتواء، الضحكة التي لا تشبه غيرها، والشعور بأنها ليست وحدها في هذه الحياة.

وفي المقابل، قد يكون رجل آخر شديد الوفرة، يستطيع أن يفتح أبوابًا كثيرة بالمال، لكنه أبعد ما يكون عن قلب المرأة التي يعيش معها. يوفر لها الأشياء، لكنه لا يوفر نفسه. يعطيها ما تطلب، لكنه لا يمنحها ما تحتاج إليه منه إنسانيًا. وربما لا ينقص بيتها شيء، بينما ينقص قلبها هو.

وهنا لا يعود السؤال: «كم ينفق الرجل؟»

بل: «ماذا يبقى في قلب المرأة منه بعد أن ينتهي الإنفاق؟»

الرجل نفسه قد يقع في الفخ ذاته، وإن اختلفت الصورة.

فقد تعطيه زوجته أو شريكته مالًا، هدايا، رفاهية، دعمًا ماديًا، أو حتى تتحمل عنه أعباء كثيرة، لكنه لا يشعر بالامتلاء إذا كان يبحث في داخلها عن شيء آخر: التقدير، القرب، الرغبة، الصداقة، الاحتواء، أو ذلك الشعور بأنه رجل محبوب لذاته وليس فقط لما يستطيع أن يقدمه.

فالإنسان لا يعيش على ما يحصل عليه فقط، وإنما يعيش أيضًا على المعنى الذي يشعر به وهو يحصل عليه.

وهذا ما يجعل المال داخل العلاقة موضوعًا حساسًا للغاية.

الرجل الذي ينفق على أسرته قد يكون في داخله احتياج عميق لأن يشعر أن ما يفعله له قيمة. ليس بالضرورة أن يريد سلطة مقابل إنفاقه، لكنه يريد أن يرى أثر ما يقدمه في عيون من يحب. وإذا لم يجد التقدير، فقد يبدأ تدريجيًا في الشعور بأنه مجرد مصدر للمال.

والمرأة أيضًا قد تكون شريكة في الإنفاق، وربما تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤوليات المالية، لكنها في المقابل لا تريد أن يتحول ما تقدمه إلى صراع على المكانة. قد تريد ببساطة أن تقول: «أنا معك في هذه الحياة، لا أقف أمامك في منافسة».

المشكلة تبدأ عندما يتحول المال من لغة مشاركة إلى لغة إثبات.

حين يقول الرجل في داخله: «أنا الذي أدفع، إذن يجب أن يكون لي القرار».

أو حين تقول المرأة: «أنا التي أساهم، إذن لا يحق لك أن تكون صاحب القرار».

في الحالتين، لا يعود المال وسيلة لإدارة الحياة، وإنما يصبح وسيلة لإدارة الآخر.

وهنا تبدأ العلاقة في فقدان شيء من إنسانيتها.

لأن الزواج ليس شركة مساهمة يملك فيها من دفع أكثر عددًا أكبر من الأسهم. الحياة الزوجية لا يمكن اختزالها في كشف حساب، ولا يمكن قياس قيمة أحد الطرفين بما يضعه في الحساب المشترك.

قد يكون الرجل أكثر قدرة على الإنفاق في مرحلة من حياته، ثم يمر بظرف يجعله أقل قدرة. وقد تكون المرأة في بداية الزواج أقل دخلًا، ثم تصبح بعد سنوات أكثر قدرة ماديًا. الظروف تتغير، لكن المفترض ألا تتغير معها قيمة الإنسان في قلب شريكه.

وحتى فكرة «من يدفع؟» ربما تحتاج إلى إعادة النظر.

فليس العدل أن ندخل العلاقة بمنطق الحساب الدقيق دائمًا: هذا دفع كذا، وهذه دفعت كذا. فالعدل الحقيقي قد يكون أن يساهم كل طرف بحسب استطاعته وظروفه، وأن تتسع العلاقة للمرحلة التي يمر بها كل منهما.

رجل لديه التزامات كثيرة، قد يكون شريكًا كريمًا بكل المعاني التي لا تُشترى. وامرأة دخلها محدود، لكنها تقف إلى جوار زوجها في أوقات ضعفه، قد تقدم له شيئًا أكبر من المال. وقد يكون كلاهما محدود القدرة، لكنهما يملكان حياة مليئة بالمودة والرحمة والونس.

وفي الجهة الأخرى، قد يمتلك زوجان من المال ما يكفيهما وأكثر، لكن كل واحد منهما يعيش في جزيرة نفسية بعيدة عن الآخر.

ليست كثرة الالتزامات مع محدودية الدخل هو من يقتل العلاقات دائمًا، ولا الوفرة هي التي تنقذها دائمًا.

أحيانًا ما يقتل العلاقة هو أن يشعر أحد الطرفين أنه غير مرئي.

أن يعيش الرجل مع امرأة توفر له كل شيء، لكنه لا يشعر أنها تراه كما يريد أن يُرى. وأن تعيش المرأة مع رجل لا يبخل عليها بشيء، لكنها تشعر أنه لا يعرفها أصلًا.

وهنا تظهر الحقيقة التي يغفل عنها كثيرون: المال يستطيع أن يقرّب المسافات الجغرافية، لكنه لا يستطيع أن يقرّب المسافات العاطفية.

قد يأخذ الرجل زوجته إلى أجمل الأماكن، لكن إذا كان بينهما جفاء، فلن يستطيع المكان وحده أن يصنع القرب. وقد تشتري المرأة لزوجها كل ما يحبه، لكن إذا كانت أرواحهما بعيدة، فلن تصبح الهدايا لغة حب لمجرد أنها غالية.

الكيمياء العاطفية لا تُشترى.

هي تُبنى من أشياء تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في الحقيقة شديدة العمق: أن تضحكا معًا، أن يفهم أحدكما صمت الآخر، أن يشعر كل طرف أن وجوده مرغوب، وأن يعرف أنه حين يعود إلى الآخر لن يحتاج إلى ارتداء شخصية مختلفة كي يكون محبوبًا.

لهذا لا أعتقد أن الرجل يقاس في قلب المرأة بحجم ما ينفقه عليها.

قد تحترم المرأة الرجل الذي يتحمل مسؤولياته ويجتهد من أجل بيته، وهذا طبيعي وجميل، لكن احترامها لا يعني أن قلبها سيقع في حبه بسبب أرقامه. القلب له حسابات أخرى لا تظهر في كشف البنك.

وقد تنجذب المرأة إلى رجل إلتزاماته كثيرة ، لكنها ترى في شخصيته ودفئه وحضوره ما يجعلها تشعر أنها اختارت رجلًا غنيًا بها، حتى وإن لم يكن غنيًا بالمال.

والرجل أيضًا لا يقيس المرأة فقط بما تنفقه عليه. قد تكون امرأة مقتدرة ماليًا، لكنه يحبها لأنها تشعره بأنه مفهوم ومقبول ومحبوب. وقد تكون أخرى أكثر إنفاقًا، لكنه لا يجد معها تلك الراحة التي يبحث عنها.

لأننا في النهاية لا نعيش داخل محافظنا المالية، وإنما داخل علاقاتنا.

والمال مهم، بل قد يكون الاستقرار المادي أحد أهم دعائم الحياة الزوجية. ومن الظلم أن نقلل من أثره في راحة الأسرة، أو أن نتعامل مع الاحتياجات الأساسية وكأنها تفاصيل لا قيمة لها. الإنسان يحتاج إلى بيت مناسب، وطعام، وعلاج، وتعليم، وأمان مادي، وهذه مسؤوليات حقيقية لا يمكن أن يحل محلها الكلام الجميل.

لكن المشكلة تبدأ عندما نطلب من المال أن يؤدي وظيفة لم يُخلق من أجلها.

أن نريده أن يعوض غياب الحنان، أو يصلح ما أفسده الجفاء، أو يشتري التسامح، أو يثبت الحب، أو يمنح صاحبه حق السيطرة.

يكفي المال أن يقوم بدوره الحقيقي: أن يساعد الشريكين على بناء حياة مستقرة، كلٌّ بحسب استطاعته وظروفه، دون أن يتحول ما يقدمه أحدهما إلى سيف فوق رأس الآخر.

أما ما يجعل الحياة تستحق أن تُعاش، فهناك أشياء أخرى لا تُشترى.

أن يكون بينهما شيء لا يحتاج إلى تفسير.

أن يشعر الرجل أن المرأة التي إلى جواره ليست مجرد شريكة في المصروف، وإنما وطن نفسي يعود إليه.

وأن تشعر المرأة أن الرجل الذي اختارته ليس مجرد شخص قادر على توفير احتياجاتها، وإنما رجل تستطيع أن تضع قلبها إلى جواره دون خوف.

فقد يمنحك المال حياة مريحة، لكنه لا يمنحك بالضرورة حياة سعيدة.

وقد يكون بيتك واسعًا، وسيارتك فاخرة، وحسابك ممتلئًا، بينما المسافة بين قلبك وقلب من تعيش معه أكبر من أي طريق.

وقد تكون الحياة علي قدر الالتزامات والمسؤوليات ، لكن بين رجل وامرأة شيء لا يستطيع المال نفسه أن يشتريه: قرب حقيقي يجعل القليل كثيرًا، لأن صاحبهما معًا.

وربما لهذا، فإن السؤال الأهم ليس: من يدفع أكثر؟

ولا: من يملك المال؟

ولا حتى: من يملك القرار؟

السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده هو:

هل نستخدم ما نملكه لنعيش معًا… أم نستخدمه لنثبت من هو الأقوى؟

لأن الحب لا يحتاج إلى رجل أغنى من المرأة، ولا إلى امرأة أكثر قدرة من الرجل.

الحب يحتاج إلى قلبين لا يحاول أحدهما أن يشتري الآخر، ولا أن يحكمه، ولا أن يضع سعرًا لما يقدمه.

فالمال قد يشتري أشياء كثيرة تجعل الحياة أسهل…

لكنه لا يستطيع أن يشتري تلك الكيمياء التي تجعل الحياة نفسها لها طعم.