فيفو تكشف رسمياً عن سلسلة هواتف X500 الرائدة بمواصفات قوية وكاميرات احترافية متطورة

كشفت شركة "فيفو" (vivo) الصينية رسمياً، خلال مؤتمر صحفي موسع أقامته اليوم 22 سبتمبر 2026، عن إطلاق أحدث سلاسلها الرائدة للهواتف الذكية "فيفو إكس 500" (vivo X500)، والتي تتألف من ثلاثة هواتف جديدة تشمل الطراز القياسي vivo X500، وطراز vivo X500 Pro، والنسخة فائقة المواصفات vivo X500 Pro Plus، مع التركيز على منظومة تصوير فوتوغرافي متقدمة وعتاد تشغيلي عالي الأداء.

مواصفات الشاشات

وبحسب البيانات الرسمية التي أعلنتها الشركة في المؤتمر الصحفي، تشترك هواتف سلسلة vivo X500 في الاعتماد على شاشات متطورة من نوع AMOLED مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتز، مع دعم تقنية التعتيم عالي التردد لحماية العين من الإجهاد البصري.

وأوضحت الشركة أن الهاتفين X500 Pro وX500 Pro Plus يحملان شاشات منحنية الأطراف بدقة فائقة ومستويات سطوع قياسية تضمن وضوح المحتوى تحت أشعة الشمس المباشرة، مع استخدام خامات تصنيع مقاومة للصدمات والخدوش، وحصول السلسلة بالكامل على معيار المقاومة المعتمد للماء والغبار IP68.

منظومة التصوير

وأفادت فيفو خلال المؤتمر بأنها واصلت تعاونها الهندسي المباشر مع شركة البصريات العالمية "زايس" (ZEISS) لتطوير الكاميرات في هواتف vivo X500، حيث زُود طراز vivo X500 Pro Plus بمستشعر رئيسي ضخم بحجم يقترب من بوصة كاملة بدقة 50 ميجابكسل، مدعوماً بعدسة تقريب بيريسكوبية متطورة لالتقاط الصور من مسافات بعيدة دون فقدان التفاصيل.

وذكرت الشركة أن الهواتف الثلاثة تعتمد على شريحة المعالجة الصورية المستقلة المطورة داخلياً، لتعزيز خوارزميات التصوير الليلي، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K و8K بمعدلات إطارات ثابتة، ومعالجة ألوان المشاهد الطبيعية بدقة وواقعية فائقة.

قدرات المعالجة والذكاء الاصطناعي

وأشارت الشركة في الإعلان الرسمي إلى تزويد هواتف السلسلة بأحدث المعالجات الرائدة المصنعة بدقة هندسية عالية، حيث يعتمد الطراز القياسي وطراز البرو على أحدث شرائح "ميدياتك" (MediaTek Dimensity)، بينما ينفرد طراز Pro Plus بالمعالج الرائد من سلسلة "سنابدراجون" (Snapdragon) من كوالكوم.

وتتكامل هذه المعالجات مع ذواكر وصول عشوائي واسعة وسعات تخزين سريعة، إلى جانب دعم منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة لتسريع تنفيذ الأوامر، وإدارة الموارد الداخلية، ورفع كفاءة الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

سعات البطاريات

وأكدت فيفو أن هواتف vivo X500 تأتي مزودة ببطاريات سيليكون-كربون حديثة ذات كثافة طاقة عالية، تتيح فترات استخدام طويلة، مع دعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرات تتجاوز 100 واط للشحن الكامل في دقائق معدودة، ودعم الشحن اللاسلكي السريع في طرازي Pro وPro Plus.

وتنطلق سلسلة هواتف vivo X500 الجديدة للطلب والحجز المسبق في الأسواق ابتداءً من اليوم، على أن تبدأ عمليات التوزيع والتسليم الرسمي للعملاء عبر المتاجر ومنافذ البيع المعتمدة خلال الأيام القليلة القادمة.