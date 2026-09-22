المنافسة تشتعل.. فيفو تكشف رسميًا عن وحوش التصوير X500 بمعالج الأول عالميًا

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميًا عن إطلاق جيلها الأحدث من الهواتف الذكية الرائدة، والتي شملت ثلاثة طرازات جديدة هي: vivo X500، وX500 Pro، بالإضافة إلى النسخة الأعلى

مواصفات هاتف X500 Pro Max.

وجاء الإعلان ليسلّط الضوء على الشراكة المستمرة مع شركة "زايس" (Zeiss) لتطوير الكاميرات، فضلاً عن تزويد طرازي "برو" و"برو ماكس" برقاقة معالجة "Dimensity 9600 Pro" الجديدة كليًا من ميديا تيك لأول مرة عالميًا، في حين حظي الإصدار العادي بمعالج "Dimensity 9600M".

ثورة في قدرات التصوير والفيديو

ركزت الشركة بشكل أساسي على منظومة الكاميرات؛ حيث زودت طرازي Pro وPro Max بمستشعر رئيسي مخصص من سوني (LYTIA L910) بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة ثابتة f/1.57 ومجال ديناميكي واسع يصل إلى 17 EV.

يتميز هاتف Pro Max بنظام تثبيت بصري احترافي (OIS) بـ 3 درجات يحاكي أداء الجيمبال الثابت، مقارنة بـ 1.5 درجة في طراز البرو.

ويدعم إصدار Pro Max كاميرا تقريب بيريسكوب ضخمة بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر سامسونج (ISOCELL HP0)، بينما يكتفي طراز البرو بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل. وعلى صعيد الفيديو، تدعم الهواتف الاحترافية تصوير الحركة البطيئة السينمائية بدقة 4K وبسرعة 240 إطارًا في الثانية، وينفرد طراز Pro Max بالقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية.

شاشات متطورة وبطاريات سيليكون ضخمة

تأتي الهواتف بشاشات AMOLED من نوع BOE Q11 بدقة 2K ومعدل تحديث 144Hz، وتصل مستويات السطوع القصوى إلى 4,500 شمعة لطرازات برو و4,000 شمعة للطراز القياسي.

وفيما يتعلق بالطاقة، اعتمدت فيفو على بطاريات السيليكون-كربون (Si-C) المتطورة ذات الكثافة العالية؛ حيث بلغت سعة بطارية طراز Pro Max نحو 8,000 مللي أمبير، وطراز Pro نحو 6,510 مللي أمبير، وطراز X500 نحو 7,500 مللي أمبير، مع دعم جميع الإصدارات للشحن السلكي بقوة 90 واط واللاسلكي بقوة 40 واط.

الأسعار وموعد التوافر

تعمل السلسلة الجديدة بنظام تشغيل Android 17 مع تحديث OriginOS 7، وتدعم معايير حماية صارمة ضد الماء والغبار بنظامي IP68 وIP69.

وتبدأ أسعار الهواتف في السوق الصيني من:

vivo X500: بسعر821 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت.

vivo X500 Pro: بسعر 970 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت.

vivo X500 Pro Max: بسعر 1,045 دولار) لنسخة 12/256 جيجابايت، ويصل السعر إلى 1,940 دولار للنسخة الأعلى بسعة 16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين.

وستبدأ المبيعات في 24 سبتمبر الجاري، دون الكشف عن خطط طرحها عالميًا حتى الآن