رسميا.. شاومي تحدد موعد إطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro بمواصفات ضخمة

حددت شركة شاومي (Xiaomi) يوم 23 سبتمبر موعداً رسمياً لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Xiaomi 18 Pro داخل السوق الصينية، كاشفةً عن تفاصيل أولية ومواصفات قياسية للتشكيلة المنتظرة، وذلك بحسب ما أورده الكاتب أنوبهاف شارما في تقرير نشره موقع Notebookcheck استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عبر الحساب الموثق للشركة على منصة ويبو (Weibo).

منافسة محتدمة في السوق الصينية

أوضح التقرير أن إعلان شاومي يأتي في سياق أسبوع مزدحم بإطلاقات الهواتف الذكية الرائدة في الصين؛ حيث تعتزم شركة فيفو (Vivo) إطلاق سلسلة X500 في 21 سبتمبر، تليها شركة أوبو (Oppo) بالكشف عن سلسلة Find X10 في 22 سبتمبر، لتختتم شاومي هذا الأسبوع التنافسي بحدثها المرتقب يوم 23 سبتمبر.

وسيتصدر المؤتمر هاتفا Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max، في حين يُنتظر إرجاء طرح هاتف Xiaomi 18 الأساسي إلى نهاية العام الجاري أو خلال الربع الأول من عام 2027، في استراتيجية طرح مرحلية تشبه نهج آبل.

استبعاد طراز ألترا وتصدر نسخة Pro Max للقمة

أفاد موقع نوتبوك تشيك بأن الشركة قررت استبعاد طراز Xiaomi 18 Ultra وتجميد إطلاقه لهذا الجيل، ما يجعل هاتف Xiaomi 18 Pro Max البديل الأكثر تميزاً وفخامة في فئة الهواتف الذكية التقليدية ذات التصميم الأحادي (Candybar) من شاومي.

وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تركيز أحدث التقنيات وأعلى المواصفات الهندسية مباشرة داخل طراز Pro Max ليقود مبيعاتها الرائدة دون تشتيت التشكيلة بإصدارات إضافية.

منظومة تصوير بدقة 200 ميجابكسل

أكدت شركة شاومي أن هواتف Xiaomi 18 Pro ستركز كعادتها على تقديم تجربة تصوير احترافية؛ حيث زُوّد كلا الهاتفين بكاميرات بدقة 200 ميجابكسل لكل من العدسة الرئيسية وعدسة التقريب البيريسكوبية (Periscope).

وتشمل المواصفات العتادية المؤكدة تزويد الهاتفين بمعالجات مصنعة بتقنية 2 نانومتر، وألواح شاشات متطورة من نوع M11 OLED، فضلاً عن تحسين الشاشة الخلفية الثانوية المدمجة بجوار نافذة الكاميرات لتوفير عناصر تحكم إضافية للمستخدمين.

بطاريات سيليكون عملاقة

كشفت البيانات العتادية عن طفرة ملحوظة في سعات البطاريات المعتمدة على تقنية السيليكون كربون مقارنة بإصدارات العام السابق؛ إذ يضم هاتف Xiaomi 18 Pro بطارية بسعة 7,000 مللي أمبير في الساعة، بينما حصل هاتف Xiaomi 18 Pro Max الأكبر حجماً على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 8,500 مللي أمبير في الساعة، لتوفير أطول فترة تشغيل ممكنة تلائم متطلبات المعالجة والشاشات المتقدمة.