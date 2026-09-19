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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواجهة نارية.. مقارنة بين Xiaomi 18 Fold و آيفون ديو

Xiaomi 18 Fold وآيفون ديو
Xiaomi 18 Fold وآيفون ديو
شيماء عبد المنعم

يمثل كل من آيفون ديو و Xiaomi 18 Fold توجهين مختلفين في سوق الهواتف القابلة للطي من الفئة الرائدة. 

ففي الوقت الذي تركز فيه آبل على الخامات الفاخرة، والتكامل بين العتاد ونظام التشغيل، وإمكانات تصوير الفيديو المتقدمة، تراهن شاومي على مواصفات العتاد، مع بطارية أكبر، وشحن أسرع، ومنظومة كاميرات متطورة بالتعاون مع Leica، كما يضيف فارق السعر بين الجهازين عنصرا آخر إلى المقارنة.

التصميم
 

يعتمد آيفون ديو على إطار من التيتانيوم، وطبقة حماية Ceramic Shield، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وتأتي الشاشة الداخلية القابلة للطي بسطح غير لامع ومقاوم للانعكاسات، مع دعم استخدام القلم الإلكتروني

في المقابل، يستخدم Xiaomi 18 Fold زجاج Dragon Crystal Glass 3 مع إطار من الألومنيوم، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعياري IP58 وIP59. 

Xiaomi 18 Fold وآيفون ديو

الشاشة


يعتمد الهاتفان على شاشات LTPO بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنيات HDR وDolby Vision.

ويضم آيفون ديو شاشة OLED داخلية بقياس 7.6 بوصة، مع سطح Nano-texture وطبقة مقاومة للانعكاسات، أما Xiaomi 18 Fold، فيقدم دقة أعلى ومستويات سطوع قصوى أكبر، لكنه يعتمد على شاشة داخلية لامعة تقليدية، مقارنة بالمعالجة غير اللامعة التي تستخدمها آبل

Xiaomi 18 Fold وآيفون ديو

الأداء
 

يعمل آيفون ديو بمعالج Apple A20 Pro المصنوع بتقنية 2 نانومتر، مع خيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت وذاكرة رام بسعة تصل إلى 12 جيجابايت.

في المقابل، يعتمد Xiaomi 18 Fold على معالج XRing O3 بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع ذاكرة رام تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، إلى جانب استخدام ذاكرة تخزين من نوع UFS 4.1.

البطارية والشحن


تظهر الفروقات بشكل أوضح في منظومة الطاقة، إذ يأتي Xiaomi 18 Fold ببطارية من نوع ليثيوم-أيون سيليكون-كربون بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات، وشحن PPS بقدرة 50 وات، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

أما آيفون ديو، فيدعم الشحن السلكي وفق معيار PD3.2، مع إمكانية شحن البطارية إلى 50% خلال 20 دقيقة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي MagSafe أو Qi2 بقدرة 25 واط.

الكاميرات


يعتمد آيفون ديو على نظام كاميرات مزدوج، يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب مثبت بصري يعتمد على تحريك المستشعر.

كما يدعم الهاتف مجموعة من ميزات تصوير الفيديو المتقدمة، بما في ذلك تسجيل فيديو 4K بتقنية Dolby Vision بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية، وتصوير ProRes، والفيديو المكاني.

أما Xiaomi 18 Fold، فيقدم منظومة تصوير أكثر تنوعا، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسات Leica ونظام تركيز تلقائي بالليزر ودعم تسجيل الفيديو بدقة 8K.

الأسعار

يأتي آيفون ديو بسعر يقارب 2000 دولار ما يضعه ضمن فئة الهواتف القابلة للطي فائقة الارتفاع من حيث السعر.

في المقابل، يبلغ سعر Xiaomi 18 Fold نحو 1600 دولار مع فارق سعري كبير بين الجهازين.

ورغم أن كلا الهاتفين يستهدف المستخدمين الباحثين عن أجهزة قابلة للطي بمواصفات رائدة، فإن هاتف شاومي يقدم ذاكرة رام أكبر، وبطارية بسعة أعلى، ومنظومة كاميرات ثلاثية، إلى جانب سعر أقل وفق الأسعار المذكورة.

آيفون ديو Xiaomi 18 Fold مقارنة هواتف الهواتف القابلة للطي Xiaomi 18 Fold وآيفون ديو

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