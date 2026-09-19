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إياد الموسمي: معارك شرسة في الساحل الغربي باليمن للسيطرة على جبال باب المندب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إياد الموسمي: معارك شرسة في الساحل الغربي باليمن للسيطرة على جبال باب المندب

إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية»
إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية»

قال إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن الجبهات اليمنية تشهد تصعيدًا متزامنًا، مع احتدام القتال على أكثر من محور، إلا أن الساحل الغربي في محافظتي تعز ولحج يشهد أعنف المواجهات خلال الساعات الأخيرة.

وأوضح، خلال لقاء مع الإعلامية سلمى مروان على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات وعربات عسكرية إلى مناطق القتال، بالتزامن مع تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، في محاولة لإحكام السيطرة على المرتفعات المطلة على البحر الأحمر وباب المندب.

وأشار إلى أن القوات الحكومية عززت وجودها في تلك المناطق، وأعلنت استعادة عدد من المواقع والجبال بعد تنفيذ هجمات مضادة على مواقع الحوثيين.

ونوه باستمرار الاشتباكات في جبال كهبوب والمضاربة بمحافظة لحج، إضافة إلى مناطق الأحكوم والأغبَرة غرب تعز، وتدور مواجهات على المرتفعات المؤدية باتجاه البحر الأحمر ومدينة المخا.

وأضاف أن القوات الحكومية أعلنت استعادة جبال الأقبَرة عقب هجوم مضاد شنته على مواقع الحوثيين، فيما تشير المعطيات المتوافرة إلى سقوط قتلى من الجانبين، بينهم قيادي ميداني بارز في جماعة الحوثيين، كان يتولى إدارة العمليات العسكرية في منطقة تعز، ولا سيما محاور الأحكوم والتربة.

وأكد أن المعارك في منطقة كهبوب تشهد مواجهات مباشرة وقريبة بين الطرفين، في ظل تمسك كل جانب بمواقعه وسعيه لتعزيز نفوذه في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية لقربها من مضيق باب المندب.
 

إياد الموسمي أخبار توك شو تعز ولحج اليمن

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