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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران يوسع فجوة الخلافات

إبراهيم حمدان، الكاتب والباحث السياسي
إبراهيم حمدان، الكاتب والباحث السياسي
محمود زيدان

أكد إبراهيم حمدان، الكاتب والباحث السياسي، أن الحملة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران تبدو مفتوحة على مزيد من التوتر، في ظل استمرار كل طرف في التمسك بموقفه وعدم ظهور مؤشرات واضحة على إنهاء المواجهة.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفجوة بين واشنطن وطهران تتسع مع مرور الوقت، بالتزامن مع التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، ومن بينها الهجمات التي نُسبت إلى جماعة الحوثيين عبر الحدود السعودية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحدثت في بياناتها عن وجود تعاون بين الحوثيين وإيران، بينما نفى إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تلك الاتهامات، مؤكدًا أن طهران لا علاقة لها بالهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية.

وأوضح حمدان أن استمرار حالة التصعيد يطرح تساؤلات بشأن المدى الذي يمكن أن تصل إليه المواجهة بين الطرفين، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مسار سياسي ودبلوماسي يحد من التوتر.
ولفت إلى أن باكستان تتحرك في هذا الاتجاه، إذ أرسلت وفدًا برئاسة وزير الداخلية محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران، في محاولة لكسر حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وفتح المجال أمام اتصالات سياسية.

وأكد أن التحرك الباكستاني يستهدف الدفع نحو حلول سياسية ودبلوماسية، بدلًا من استمرار المواجهة العسكرية وتصاعد التوتر بين الطرفين.

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