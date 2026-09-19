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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10 آلاف شقة بالإيجار المنتهي بالتملك.. موعد الحجز وشروط التقديم عبر «مسكن»

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدًا الأحد 20 سبتمبر 2026، طرح كراسة شروط حجز وحدات سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، ضمن طرح يضم 10 آلاف وحدة سكنية، ويستمر التقديم حتى 19 أكتوبر المقبل إلكترونيًا من خلال بوابة «مسكن».

ويضم الطرح نحو 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة، بمساحات متنوعة.

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10 آلاف وحدة بالإيجار المنتهي بالتملك

يشمل الطرح 10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بواقع 5 آلاف وحدة منفذة، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات المزمع تنفيذها بين 90 و126 مترًا مربعًا.

26 مدينة جديدة

تتوزع الوحدات المنفذة على 26 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة.

أما الوحدات المزمع تنفيذها فتتوزع على 8 مدن هي: 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة.

 

شروط التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط العامة للتقدم، أبرزها:

  • ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا تزيد على 45 عامًا وقت التقديم.
  • أن يكون المتقدم متمتعًا بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.
  • ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، وفقًا للضوابط المحددة.
  • لا يجوز للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة.
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  • يرتبط التقديم بمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، مع إمكانية التقدم لمدينة أخرى في حال عدم توافر وحدات بمحافظة الإقامة، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
  • تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم الشروط.
  • يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.

 

موعد وطريقة التقديم

يبدأ التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، إلكترونيًا عبر بوابة «مسكن»، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

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ويتيح الطرح للمواطنين الراغبين في الاستفادة من نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» التقدم لحجز الوحدات وفقًا للمدن والمساحات والشروط المحددة، مع ضرورة مراجعة كراسة الشروط قبل التسجيل للتعرف على جميع التفاصيل المنظمة للحجز والتخصيص.

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