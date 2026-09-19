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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا موديل Y 2026 بمدى يتخطى 600 كم.. صور

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
صبري طلبه

تواصل تسلا موديل Y تعزيز مكانتها ضمن أبرز السيارات الكهربائية التي تقدمها العلامة الأمريكية، نسبة إلى تصميمها العصري واعتمادها على منظومة دفع كهربائية بالكامل، إلى جانب مجموعة من التجهيزات، إضافة إلى تنوع المدى والأداء ونظام الدفع.

أبعاد تسلا موديل Y 

تأتي تسلا موديل Y بطول يبلغ 4,790 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,978 مم، مع ارتفاع يبلغ 167 مم، وتستند إلى قاعدة عجلات بطول 2,890 مم.

تسلا موديل Y

تجهيزات تسلا موديل Y

تحصل السيارة تسلا موديل Y على مقعد سائق ومقعد أمامي للراكب مع إمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب خاصيتي التدفئة والتبريد، كما يأتي المقود متعدد الوظائف ومدعومًا بخاصية التدفئة، وتعتمد المقصورة على شاشة بانورامية قياس 15.4 بوصة تجمع وظائف المعلومات والترفيه وعرض بيانات العدادات.

تسلا موديل Y

وتدعم الشاشة الاتصال اللاسلكي عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم منظومة الصوت 15 سماعة، بينما يعتمد نظام تكييف الهواء على تحكم أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع وجود فتحات مخصصة للصف الثاني، كما تحصل السيارة على فلتر لتنقية الهواء، إلى جانب تدفئة المقاعد الخلفية.

الفئة القياسية بمدى يصل إلى 500 كم

تبدأ تسلا موديل Y بمنظومات الحركة مع نسخة Standard Range RWD، التي تعتمد على محرك كهربائي واحد ونظام دفع خلفي، وتبلغ كفاءة استهلاك الطاقة لهذه النسخة 13.9 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 500 كم، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.9 ثانية.

تسلا موديل Y

النسخة الأطول مدى تتجاوز 622 كم

تأتي فئة Long Range RWD بمحرك كهربائي واحد ونظام دفع خلفي، لكنها تحقق مدى يصل إلى 622 كم، ويبلغ استهلاكها 14.2 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، بينما تحتاج إلى 5.6 ثانية للوصول من السكون إلى سرعة 100 كم/س.

تسلا موديل Y

أما فئة Long Range AWD فتنتقل إلى منظومة مكونة من محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات، وتصل قدرتها على قطع المسافة بالشحنة الواحدة إلى 568 كم، مع معدل استهلاك يبلغ 15.3 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، وتقدم هذه النسخة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية.

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