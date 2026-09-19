«فرحة مصر» تعود بـ4 آلاف عروس.. تفاصيل النسخة الثانية وشروط التقديم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر»، برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبإشراف د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الشباب المقبلين على الزواج ومساندة الأسر المصرية في تحمل أعباء التجهيز.

تجهيز وزفاف 4 آلاف عروس

وقال أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن النسخة الجديدة تستهدف تجهيز وزفاف 4 آلاف عروس، مقارنة بنحو ألف عروس استفدن من النسخة الأولى، بما يمثل توسعاً كبيراً في نطاق المبادرة.

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «CBC»، أن التقديم للمبادرة يتم إلكترونياً من خلال الرابط الرسمي، مؤكداً أن الإجراءات لا تحتاج إلى وسطاء أو سماسرة.

وأشار إلى استمرار استقبال طلبات التقديم حتى منتصف أكتوبر المقبل، موضحاً أن المبادرة تتيح كذلك للفتيات الراغبات في المشاركة في حفل الزفاف الجماعي التسجيل للحضور، حتى في حال عدم احتياجهن إلى الحصول على الدعم العيني.

شروط الاستفادة من المبادرة

وكشف رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية عن عدد من الضوابط الخاصة بالمتقدمين، يأتي في مقدمتها أن يكون الزواج الأول للعروسين، وأن يكون الطرفان مصريي الجنسية.

كما يشترط تقديم وثيقة عقد القران، أو «نصف إكليل» بالنسبة للمسيحيين، إلى جانب الالتزام بحضور حفل الزفاف الجماعي.

وأكد عبد الرحمن أن اجتياز برنامج «مودة» يمثل أحد الشروط الأساسية للاستفادة من المبادرة، باعتباره برنامجاً يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج اجتماعياً ونفسياً، بمشاركة متخصصين وخبراء من الأزهر والكنيسة والأطباء النفسيين.

وأضاف أن البرنامج يركز على مساعدة الزوجين في التعامل مع التحديات التي قد تواجههما خلال بداية الحياة الزوجية، مع إتاحة جلسات توعوية لأهالي العروسين للمساهمة في توفير بيئة أسرية أكثر استقراراً.