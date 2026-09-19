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رانيا يوسف: "هقدم دور جديد في مسلسل سلطان الديب رمضان 2027".. خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا يوسف: "هقدم دور جديد في مسلسل سلطان الديب رمضان 2027".. خاص

الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
أوركيد سامي

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل سلطان الديب المنتظر عرضه في رمضان المقبل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي.
وقالت  رانيا في تصريح خاص لصدى البلد أنها  تقدم دورا جديدا عليها متمنية أن ينال إعجاب المشاهدين في الشهر الفضيل.


ويشارك في بطولة «سلطان الديب» احمد العوضي ،  يارا السكري، رانيا يوسف و عدد كبير من النجوم والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج تامر مرسي، فيما تتواصل التحضيرات الخاصة بالمسلسل والاستقرار على باقي أبطال العمل خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير «سلطان الديب» خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع استكمال التجهيزات الخاصة بالعمل، استعدادًا للحاق بالموسم الرمضاني المقبل، خاصة أن صناع المسلسل يسعون إلى تقديم تجربة درامية تحمل طابعًا مختلفًا

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