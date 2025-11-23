تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو

أعربت الفنانة رانيا يوسف عن رغبتها القوية في تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل درامي أو سينمائي، مؤكدة أن التاريخ المصري القديم مليء بالقصص المثيرة التي تستحق تسليط الضوء عليها من خلال أعمال فنية ضخمة.

وقالت رانيا، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إنها حلمت بتقديم شخصية تاريخية قوية، مشيرة إلى أن الحضارة المصرية تقدم نماذج ملهمة لنساء حكمن بلادهن بذكاء وقوة، مثل حتشبسوت ونفرتيتي وكليوباترا.

وأضافت أن هذا النوع من الأعمال يحتاج إلى إنتاج ضخم واهتمام كبير بالتفاصيل، حتى يخرج بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر، مؤكدة استعدادها لخوض التجربة إذا توفر السيناريو المناسب.

واختمت رانيا يوسف حديثها بالتأكيد على أنها تحب دائمًا اختيار أدوار تمنحها مساحة لإظهار قدراتها التمثيلية، وأن تجسيد ملكة فرعونية سيكون خطوة مهمة ومختلفة في مسيرتها الفنية، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل إضافة عظيمة للثقافة المصرية.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/etzRWazmVD4?si=wrS21aN51qLQIriL