دفنه وزوجته وابنهما في مكة| صديق مهندس السعودية يكشف لـ “صدى البلد”: الضحية اعتاد عمل عمرة أسبوعيا وتوفي أثناء العودة منها

في واقعة مأساوية في السعودية، لقي مهندس مصري وزوجته وطفلهما مصرعهم إثر حادث تصادم مروري بمدينة مكة المكرمة، بينما كانوا يستقلون سيارتهم.

وكشفت المعلومات الأولية، أن المهندس أحمد عبد العليم السيد وزوجته وطفلهما لقوا حتفهم في الحادث المفجع.

وتنتظر أسرة المتوفين دفنهم بعد قيام القنصلية المصرية في جدة بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة إنهاء كافة الإجراءات الرسمية والقانونية المتعلقة بالحادث.

شهادات مؤثرة من صديق الراحل تكشف جانبًا من شخصيته ومسيرته قبل الحادث المأساوي

وقال أحمد علي عبد الرحمن صديق المهندس الراحل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن أحمد كان مسافرًا إلى المملكة منذ شهر يوليو الماضي، موضحًا أن الحادث وقع بعد انفجار إطار سيارة أخرى، لم يتمكن سائقها من السيطرة عليها فاصطدمت بسيارتهم مباشرة.

وأكد أن الأسرة قررت أن تتم الدفنة في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الجميع يستعد لصلاة الغائب عليهم بعد صلاة العشاء اليوم.

وأضاف عبد الرحمن: “أحمد كان أخويا وصديق عمري، كان ونعم الناس، ومن وقت ما سافر وهو بيعمل عمرة كل أسبوع، وحتى امبارح كان في طريق العودة من العمرة”.

وتابع قائلًا: “أنا ممكن أتكلّم عنه للسنة الجاية.. كان نضيف وبيحب الخير للناس كلها، وبيعمل خير كتير من غير ما يحب حد يعرف”.

وأشار إلى أن أحمد كان ناجحًا جدًا في عمله، حيث أسس شركة مقاولات في مصر قبل أن يسافر إلى السعودية بحثًا عن سوق جديد، واصفًا إياه بأنه رائد أعمال شاطر وطموح.

كما أكد أن زوجة المهندس الراحل كانت مثالًا للأدب والأخلاق، وتنتمي لأسرة كبيرة، ووالدها لواء شرطة، مشددًا على أن الجميع يشهد لها بحسن الخلق والتدين.

وأوضح أن أحمد هو أصغر أشقائه، وله أخ وأختان، وكان بارا بأهله وأخواته وأولادهم، ولم يتأخر يومًا عن مساعدة أحد منهم أو من أصدقائه.