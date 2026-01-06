كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

تصدر المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورهما مع أبلة فاهيتا في برنامج «ليلة فونطاستيك». وخلال الحلقة، كشف محمد سامي عن السبب الحقيقي وراء فقدانه الملحوظ للوزن خلال الفترة الماضية، موضحًا الأمر بروح من الدعابة. وقال سامي إنه لاحظ في إحدى الصور أن زوجته بدت في غاية الجمال، بينما شعر هو بأنه يظهر بجانبها بشكل غير متناسق، ما دفعه لاتخاذ قرار جدي بتغيير مظهره. وأكد أن الدافع كان شخصيًا وعفويًا، مشيرًا إلى أن زوجته محبة وداعمة له دائمًا، وأن ما قاله جاء في إطار المزاح وخفة الظل. ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.