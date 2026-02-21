عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

تستعد مرسيدس-بنز لإحداث ضجة جديدة في عالم السيارات الرياضية مع اقتراب الكشف عن مرسيدس-AMG CLE 63 موديل 2026، في خطوة تعكس تحولا لافتا داخل قسم الأداء العالي AMG.

فبعد سنوات من الاعتماد على محركات أصغر وأنظمة هجينة معقدة، تعود الشركة إلى أحد أكثر عناصرها شهرة وإثارة مرسيدس-‏AMG CLE 63‎‏ موديل 2026‏ بمحرك الثماني أسطوانات V8.

أبرز ما يميز الطراز المرتقب هو اعتماد محرك V8 سعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج، مزود بعمود مرفقي مسطح (Flat-plane crank)، هذا التكوين الهندسي الشائع في سيارات السباق، يمنح المحرك قدرة أعلى على الدوران وصوتا أكثر حدة واستجابة أسرع، ما يعزز الطابع الرياضي الذي لطالما ارتبط بعلامة AMG.

وتشير التوقعات إلى أن القوة الإجمالية ستتجاوز 600 حصان، مع احتمالية طرح نسخ خاصة بأداء أعلى، و من ناحية الأداء، ينتظر أن تقدم السيارة تسارع قوي يضعها في مصاف الكوبيه عالية الأداء، مع نظام دفع كلي 4MATIC+ وتوجيه خلفي لتحسين الثبات ودقة التحكم، كما يرجح تزويدها بمكونات ديناميكية متقدمة مثل مكابح كربون سيراميك وعجلات خفيفة الوزن، بما يتماشى مع شخصية السيارة الرياضية.

التصميم الخارجي يعكس بدوره فلسفة AMG العدوانية، مع فتحات عادم رباعية وملامح أكثر حدة في الواجهة الأمامية، ويهدف هذا التوجه إلى إبراز هوية الطراز وتمييزه بصريا عن الفئات الأقل قوة ضمن عائلة CLE، أما المقصورة فتركز على السائق عبر شاشات رقمية وأنظمة تشغيل حديثة، مع الحفاظ على الطابع الفاخر المعروف عن مرسيدس.

تقنيا، يتوقع أن تستفيد CLE 63 من أحدث أنظمة المعلومات والترفيه والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نظام هجين بسيط بجهد 48 فولت لدعم الاستجابة وتقليل الانبعاثات دون المساس بروح محرك V8، وتؤكد هذه المعادلة سعي مرسيدس لتحقيق توازن بين متطلبات الأداء ومعايير الكفاءة البيئية.