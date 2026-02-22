محافظ دمياط يفاجئ الوحدة المحلية بكفر البطيخ بزيارة مسائية



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، و النائب فوزى الجوجرى عضو مجلس النواب و محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المطالب الخاصة بمركز ومدينة كفر البطيخ ، حيث بحث " محافظ دمياط " مع النائب فوزى الجوجرى، آليات تلبية تلك المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعلى هذا الصعيد،، وجه " الدكتور حسام الدين فوزى " تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بإعداد حصر بمطالب واحتياجات المدينة والقرى التابعة لها للبدء فى وضع حلول وخطط لها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقًا للأولويات.

وأكد " محافظ دمياط " أن المحافظة حريصة على التواصل الدائم مع نواب البرلمان، لتوحيد الجهود وتقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة دمياط.