رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان

عبد الرحمن محمد

شاركت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» الشعب الكازاخي، فرحته باستقبال شهر رمضان المبارك، في أجواء عامرة بالبهجة والاعتزاز بالهوية الإسلامية، جسدت روح التلاقي بين الأصالة والتراث من جهة، والعلم والوجدان من جهة أخرى.

ونظمت الجامعة احتفالية خاصة بهذه المناسبة، أُحييت خلالها إحدى العادات الكازاخية الأصيلة المرتبطة باستقبال الشهر الكريم، وهي إنشاد الأطفال للنشيد الرمضاني المعروف باسم «Жарапазан»(جارابازان)، الذي يقابله بالعربية معنى «جاء رمضان»، ويُعد هذا التقليد من المظاهر الشعبية العريقة في جمهورية كازاخستان، إذ يخرج الأطفال بعد صلاة المغرب في الليالي الأولى من رمضان إلى شوارع القرى والأحياء، يطرقون الأبواب مرددين هذا النشيد تعبيرًا عن فرحتهم بقدوم الشهر الفضيل، في مشهد يجمع بين البراءة والإيمان وروح المجتمع الواحد.

وشهدت الاحتفالية حضور الأستاذ الدكتور أحمد حسين - رئيس الجامعة، ونائبه الأستاذ الدكتور إرشاد أونغار، إلى جانب السادة عمداء الكليات، وعدد من الأساتذة المصريين والكازاخ، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والروحية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، ويؤكد دور الجامعة بوصفها جسرًا علميًّا وحضاريًّا يعزز قيم التعايش والتواصل بين الشعوب، في إطار رسالتها العلمية والدعوية وخدمة الإسلام.

الجامعة المصرية نور مبارك الأوقاف شهر رمضان

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الدكتور محمد أبو العلا

العربي الناصري ينعي المناضل القومي صلاح الدين دسوقي: دافع عن مبادئ الاستقلال الوطني

سامي سوس

برلماني : تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل خروج سافر على القانون الدولي

الدكتورة هالة أبو السعد

هالة أبو السعد : تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل دعوة صريحة لتكريس سياسات الاحتلال

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

