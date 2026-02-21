بسبب خطوبة فتاة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل محامى بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مقتل أحد المحامين بقنا.

وبالفحص تبين، أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (محامى - مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بطلق خرطوش بالجسم ، وبسؤال شقيقه قرر بوجود خلافات بينه وبين (3 أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم) لرغبته فى الزواج من إحدى الفتيات ورفض أهليتها له وخطبتها لأحدهم وحال تقابلهم مع المجنى عليه حدثت بينهم مشاجرة قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار نارى عليه مما أدى إلى وفاته.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم ( فرد خرطوش المستخدم فى التعدى ، سلاح أبيض ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.