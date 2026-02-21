الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل

ارتفع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026 وهو ثالث أيام شهر رمضان المعظم .

الذهب يرتفع في السعودية

سجلت محلات الذهب في المملكة العربية السعودية، زيادة في قيمة المعدن الأصفر على أساس أسبوعي بقيمة بلغت 5 ريالات سعودية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 537.75 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 614.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 563.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 537.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر 18 الأوسط انتشارا نحو 461 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 358.5 ريال سعودي.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 397.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 19.119 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4302 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5098 دولار .