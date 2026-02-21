قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل

محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت الموافق 21-2-2026 وهو ثالث أيام شهر رمضان المعظم .

الذهب يرتفع في السعودية

سجلت محلات الذهب في المملكة العربية السعودية، زيادة في قيمة المعدن الأصفر على أساس أسبوعي بقيمة بلغت 5 ريالات سعودية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 537.75 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 614.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 563.5 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 537.75 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر 18 الأوسط انتشارا نحو 461 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 358.5 ريال سعودي.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 397.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب 

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 19.119 ألف ريال سعودي.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

سعر الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 4302 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5098 دولار .

