قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا

صادرت قوات الإحتلال الإسرائيلية أراض زراعية ونهبت المواشي في قرية معرية بريف درعا الغربي، جنوب سوريا، اليوم السبت، مع تصعيد انتهاكاتها ضد المدنيين، حسب وسائل اعلام محلية.

وأفادت قناة الإخبارية السورية أن قوات الاحتلال صعدت انتهاكاتها بحق الأهالي في معرية، وسط حالة رعب جماعي يسيطر على السكان"، مشيرة إلى إطلاق نار متكرر نحو المدنيين مما أعاق حركتهم ودفعهم للاحتماء بمنازلهم.

وقال مزارع في المنطقة إن قوات الاحتلال أخذت أغنامنا أولا ثم الأرض، وأصبحنا بحاجة لأطباء نفسيين بسبب توغلاتهم المرعبة"، مضيفا أنها تطلق النار فور خروج أي شخص نهارا، ما يمنع الوصول إلى الحقول.



في سياق متصل، اعتقلت قوات إسرائيلية طفلا عمره 15 عاما غرب قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي الخميس الماضي، واقتادته إلى جهة مجهولة دون توضيح رسمي للأسباب.

وتستمر القوات الإسرائيلية، في خرق اتفاقات فض الاشتباك عبر توغلات ليلية ونهارية، وسط مناشدات ملحة من الأهالي لوقف الانتهاكات المهددة لوجودهم.